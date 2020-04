Trener zagrebačkog Dinama, Nenad Bjelica, navodno je stigao iz Klagenfurta u Zagreb, ali zbog mjera samoizolacije još uvijek nije stigao do kluba na pregovore, odnosno zaključenje priče a koja se zakotrljala nakon odbijanja stožera i igrača prve momčadi da prihvate umanjene ugovore

Podsjećamo, nakon što su igrači prve momčadi i trener Nenad Bjelica s ostatkom stručnog stožera odbili pristati na smanjenje ugovora, a koje su im ponudili čelnici kluba, pravdajući se novonastalom situacijom odnosno krizom zbog pandemije koronavirusa, šest najbližih članova stručnog stožera Nenada Bjelice dobilo je otkaze.

Trener je u tom prvom naletu zaobiđen jer ima potpisan ugovor s klubom a koji mu jamči još višemilijunski iznos u kunama.

Nakon što se priča zakotrljala, uz trenera i igrače, čvrsto su stali najvjerniji Dinamovi navijači, što je učvrstilo stavove ove strane u pregovorima. Jer dojam je da su iz Uprave kluba od igrača i stručnog htjeli napraviti 'razmažene i bahate zvjezdice', a zapravo su izazvali kontra-efekt.

Doduše, i igrači su svjesni težine situacije te su bez obzira na svoje ugovore, odlučili upustiti se u pregovore, ali još uvijek nema konkretnih zaključaka.

Čekalo se što će o svemu reći i Nenad Bjelica, no baš kao i igračima, i njemu je zabranjeno izlaziti u javnost prije nego razriješi situaciju s klubom. Do ovog petka to nije bio u mogućnosti jer nalazio se u Austriji, ali navodno se ovih dana pojavio u Zagrebu, no prije nego ode do kluba, mora odraditi potrebnih 14 dana samoizolacije.

A dok se Bjelica ne pojavi u Maksimirskoj 128, čelnici kluba imaju i dodatnih briga, jer u noći s četvrtka na petak zapaljen je jedan od kioska u njihovom vlasništvu, točnije ticket-point u blizini zapadne tribine.

Priopćenje GNK Dinama prenosimo u cijelosti.

GNK Dinamo ovim putem obavještava javnost kako je u večernjim satima četvrtka, na stadionu Maksimir kod Ticket pointa, nepoznati počinitelj izazvao požar prilikom kojeg je napravljena materijalna šteta. Intervencijom zaštitarske službe požar je ugašen te su pozvani vatrogasci i policija. U prijepodnevnim satima u petak napravljen je očevid. GNK Dinamo ovim putem poziva nadležne službe na brzu reakciju s ciljem otkrivanja počinitelja i njegovih motiva.