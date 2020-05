Hafthor Björnsson i Eddie Hall, pobjednici natjecanja 'Najjači čovjek na svijetu' za 2017. i 2018. godinu ugovorili su boksački meč. Ovaj poseban spektakl trebao bi se održati u rujnu iduće godine, pod svijetlima grada kao stvorenog za tako nešto, Las Vegasa

Björnsson je zapravo puno poznati kao 'The Mountain' iz Game of Thronesa, a na račun te uloge je to prihvatio kao svoj nadimak. Ovaj 31-godišnji 206 centimetara visoki i oko 200 kilograma teški Islanđanin pobjednik 'World's Strongest Man' natjecanja postao je 2018. godine, dok je prošle godine zauzeo treće mjesto.

Od 2012. godine do sada svaki put se plasirao u Top 3 čime drži najveću konstantu i neovisno o prošlogodišnjem rezultatu ga se smatra najboljim 'strongmanom' na svijetu. Prema javno poznatim podacima, njegov dnevni unos kalorija iznosi nevjerojatnih 17 tisuća, a u treningu dnevno zna provesti između četiri i pet sati.