Dinamovci u šoku nakon razornog potresa: 'Boli nas to što se događa našem Zagrebu, ali i budi nadu i ponos zbog dobrih ljudi'

Dinamove zvijezde osvrnule su se na razoran potres koji je pogodio njihov Zagreb

Zagreb je u nedjelju ujutro, oko 6:30, pogodio snažan potres jačine 5.5 stupnjeva prema Richterovoj skali. Riječ je o najjačem potresu na ovom području u zadnjih 140 godina. Materijalna šteta se još zbraja, a ima i ozlijeđenih među kojima je najteže 15-godišnja djevojčica na koju se urušio dio stropa za koju se liječnici još uvijek bore.

Brojni poznati sportaši među kojima su i Zlatko Dalić, Andrej Kramarić, Mario Mandžukić, Bojan Bogdanović, Borna Ćorić, ali i svjetski poznati trener Liverpoola Jürgen Klopp, poslali su poruke nade i podrške. Podršku Zagrebu među prvima je poslao i NK Hajduk, a o svemu su se oglasili i igrači Dinama.

'Probudio me prvi potres, a drugi sam dočekao na nogama. Scene iz Zagreba me podsjećaju na one u mojem Sarajevu tijekom rata koje sam gleda na televiziji i fotografijama. To su scene za koje smo mislili da više nećemo vidjeti', tekao je Amer Gojak pa nastavio:

'Ja sam dobro, kao i moji suigrači. Sve službe su na terenu i pomažu ljudima. Izašli su i naši navijači i pomažu preseliti rodilište. Dinamo šalje pozitivu među ljude... U ovakvim trenucima shvatiš koliko je ljudskosti svuda oko nas i to me čini ponosnim i sretnim. Zagreb će se obnoviti da bude još bolji i ljepši!', poručio je Gojak.

Mlada zvijezda Dinama Sandro Kulenović nije skrivala šok.

'Strašno! Probudilo me podrhtavanje tla i odmah sam izašao na ulicu. Tamo sam dočekao drugi potres. Gledam fotografije Zagreba i srce me boli zbog toga što se dogodilo mojem rodnom gradu, ali isto tako sam i ponosan zbog reakcije svih nas, od naših navijača do policije i vojske!', rekao je Kulenović.