Dinamov strateg Nenad Bjelica nije 'povukao ručnu'; hrabro je poručio što očekuje u srijedu

U prvom kolu Lige prvaka na Maksimiru će Dinamo ugostiti Atalantu (srijeda, 21 sat). Pred novinare je dan uoči utakmice izašao trener 'modrih' Nenad Bjelica

'Dobro smo proučili Atalantu i gledali ih na nekoliko utakmica u Italiji. Međutim, bez zalaganja i želje mojih igrača uzalud nam je svaka analiza. Ipak, vjerujem da su moji igrači spremni i da ćemo to demonstrirati na terenu. Dat ćemo sve od sebe, idemo po tri boda. Očekujemo i od navijača da nam pruže veliku potporu, a igrači da daju maksimum na terenu', jasan je bio Bjelica.

Talijanske kolege je zanimalo zašto je Dani Olmo igrao u pet od šest utakmica kvalifikacija Lige prvaka, a u prvenstvu ne igra redovito.

'Kasno se priključio momčadi. Momčad je u rotaciji, a pripremali smo ga i za Ligu prvaka.'

Bjelica se nije želio previše osvrtati na preostale suparnik u skupini, Šahtar i Manchester City.

'Dat ćemo sve od sebe i nadam se da ćemo uzeti tri boda. Dečki će dati svoj maksimum, ali to je jedini fokus, Zanima me samo prva utakmica, a to je sutrašnja.'

Dodao je kako je ova Atalanta slična Benfici koju su 'modri' dobili u prvom susretu osmine finala Europske lige.m

'To su slične momčadi, neugodne i hitre. Napadački orijentirane. Ako smo uspjeli zaustaviti Benficu i zaustaviti igrača koji je prodan za 120 milijun eura, onda možemo i Atalantu', poručio je na kraju Bjelica.