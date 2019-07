Dinamo svoju europsku sezonu počinje na gostovanju kod gruzijskog Saburtala; pogledajte sastave

Zagrebački Dinamo sezonu je otvorio na vrlo uvjerljiv način. Ne govorimo pritom samo o pobjedi 3-0 protiv Lokomotive u kojoj je Dinamo ponovno odisao autoritativno i vrlo poletno u igri, već treba znati da je taj dvoboj Dinamo odradio bez dvojice mladih reprezentativaca (Šunjić, Moro), bez glavnog igrača (Olma), stoperskog dvojca (Theophile i Dilaver)… Prošle sezone je Dinamo s trenerskim vođom Bjelicom napravio velike rezultate u Europi. Liga prvaka je promakla kroz prste hrvatskom prvakom, no u Europskoj ligi je Dinamo bio dominantan protiv svih suparnika. I tako sve do Benfice. A, to je razina koja je debelo iznad onoga što može ponuditi Saburtalo. Bez obzira na brojne izostanke koje ima Dinamo i dalje može sastaviti kvalitetnu momčad, ali i što je važnije, ti igrači koji su spremni mogu odraditi baš sve što Bjelica traži od njih. Vjerojatno glavna stavka Dinama prije gostovanja u Gruziji je ne podcijeniti u ni jednom parametru suparnika, bez obzira što je svima jasno tko je u ovom nadmetanju kvalitetniji