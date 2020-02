Dinamo se protiv Gorice neće moći žaliti na vjetar, što znači da ćemo vidjeti goropadnu Bjeličinu momčad?

Pred nogometašima Dinama prilika je za iskupljenje zbog ispadanja iz Kupa od Rijeke. 'Modrima' u goste dolazi Gorica, koju su u dva ovosezonska nastupa oba puta pobijedili. No, hoće li trener Bjelica u svojoj momčadi napraviti kakve promjene, kao nakon poraza od Varaždina, vidjet ćemo od 17.30 sati (MAXtv, Arenasport 3)

Rijeka se bolje snašla u zahtjevnim vremenskim uvjetima i rano je povela golom Čolaka, dok je Dinamo teško stvarao prilike i na kraju nije uspio zatresti mrežu sigurnog mladog vratara Pandura. Novi je to udarac za Dinamo nakon nesretnog i nespretnog ispadanja iz Europe, jer malo tko se u maksimirskom klubu mogao nadati da će već početkom veljače snažna Bjeličina momčad biti u konkurenciji za samo jedan trofej.

Dinamo je u srijedu doživio neočekivan poraz na Rujevici kojim je ispao iz Kupa već u četvrtfinalnoj fazi natjecanja. Prije utakmice protiv Rijeke, trener 'modrih' Nenad Bjelica je tvrdio da ga ne brine bura, no nakon utakmice rekao je da je snažan vjetar bio ključan za posrtaj njegove momčadi.

Bjelica nije krio razočaranje ispadanjem iz Kupa:



'Zaslužena pobjeda Rijeke koja je napravila jednu grešku manje od nas. To je bila utakmica u kojoj je isključivo ekipa koja manje griješi mogla pobijediti. Ovo su bili teški uvjeti, a Rijeka se bolje snašla. Ovo je bilo sve samo ne nogomet, ali valjda je to regularno. To ipak nije alibi, čestitke Rijeci jer su napravili jednu pogrešku manje od nas i zasluženo pobijedili. Vratiti ćemo se sada na prvenstvo. Žao nam je što nismo pobijedili i prošli dalje, ali sada se trebamo fokusirati na Goricu'.

U prvenstvu je Dinamo nedodirljiv, stoga će biti zanimljivo vidjeti kako će se Bjelica postaviti prema preostalim utakmicama, odnosno hoće li ih iskoristiti kako bi promovirao neke mlađe igrače poput stopera Gvardijola. Prilikom najave susreta Bjelica je rekao da bi rekovalescenti Kulenović i Atiemwen mogli biti u konkurenciji za nastup, te da će susret s Goricom propustiti samo ozlijeđeni Ivanušec. Upitan je nastup beka Stojanovića koji zbog bolesti nije trenirao punim intenzitetom posljednjih dana.

Gorica je drugi dio sezone započela utakmicom bez pogodaka s Osijekom. Nije to bila utakmica za pamćenje Jakirovićeve momčadi, no obje su momčadi teško stvarale prilike, a on najbolje zaustavljali su raspoloženi vratari. Za Jakirovića je sigurno vrijedna spoznaja da je njegova momčad od posljednjeg orkšaja s Dinamom upisala tek jedan poraz, onaj od Lokomotive krajem studenog.



Gorica za trećeplasiranim Osijekom zaostaje tek četiri boda, te i dalje ima europske ambicije. Uostalom, zbog toga se nije tijekom zime dogodila očekivana rasprodaja najboljih igrača Gorice, a momčad je napustio tek defanzivac Marina.