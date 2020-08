Dinamo neće imati lagan posao u Rumunjskoj; pomoćni trener 'modrih' otkrio čega se moraju paziti kod Cluja i gdje leži najveća opasnost

Damir Krznar, asistent Dinamova trenera Zorana Mamića, istaknuo je da je protivnik 'modrih' u 2. kolu kvalifikacija Lige prvaka rumunjski Cluj opasan u ofenzivnim prekidima, te da njihova 'desetka' 34-godišnji Ciprian Deac odskače po znanju i kvaliteti

'Iznimno su jaki u prekidu, to im je najveća vrlina. To je odmah bilo primjetno pri skautiranju njihovih nastupa iz cijele polusezone. Tu nas čeka najveći posao, kako spriječiti njihov dobar ofenzivni prekid. Odlikuje ih i to da su iznimno radna momčad s čvrstim obrambenim blokom i spretnom reakcijom na izgubljenu loptu. Dobri su u osvajanju ničijih lopti, pa možemo reći da su dobri u svim segmentima u kojima do izražaja dolaze volja, energija i želja. Njihova 'desetka' Ciprian Deac odskače što se tiče znanja i kvalitete. On je taj koji organizira igru, sve se odvija oko njega, ima dobro dubinsko dodavanje i tajming', izjavio je, kako prenosi internetski portal hrvatskog prvaka, Damir Krznar.