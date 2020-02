[VIDEO] 'Plavi' juniori nakon drame jedanaesteraca napravili senzaciju i ušli u osminu finala LP: Mali korak za čovječanstvo, ali velik za Dinamo!

Mlada momčad zagrebačkog Dinama izborila je plasman u osminu finala juniorske Lige prvaka nakon što je u play-offu u Kijevu pobijedila ukrajinskog imenjaka s 4:3 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je utakmica završila bez golova

U Dinamovoj skupini slavila je Atalanta koja je time izborila izravan plasman u osminu finala, no zagrebački sastav ne može igrati protiv momčadi iz Bergama jer su već igrali u skupini. Iza drugoplasiranog Dinama smjestili su se Manchester City i Šahtar.

Bila je to čvrsta i tvrda utakmica bez pravih prilika, a pitanje pobjednika na koncu je razriješeno udarcima s bijele točke.

'Gore nije moglo. Puno igrača je bilo upitno, pa nam je otkazan let i tek smo u jedan ujutro na dan utakmice stigli u Kijev. Dosta je tu faktora utjecalo na našu igru koja bi u normalnim okolnostima bila bolja, ali sretan sam zbog ove momčadi i prepun emocija. Volim ovu momčad! Ovi dečki su heroji koji ponosno nose i štite imidž Dinama po Europi! Ova pobjeda je mali korak za čovječanstvo, ali veliki za Dinamo Zagreb!', zaključio je Jovičević.

'Osjećaj je fantastičan iako smo do pobjede stigli na penale. To je sve lutrija, mogla je utakmica otići i na drugu stranu. Tijekom cijelog susreta smo kontrolirali njihovu tranziciju iz koje su izuzetno opasni. Dinamo Kijev u fazi napada ima nekoliko individualno jakih igrača. Mislim kako smo pokazali čvrst karakter iako se u pripremi utakmice sve okrenulo protiv nas', rekao je trener Dinama Igor Jovičević pa pojasnio:

Kijevski sastav je igrao u "Domestic Champions Path" dijelu ždrijeba i na putu do play-offa izbacio je Škendiju i PAOK.

'Ovo je baš vrhunski doživljaj. Lijepo je ovo doživjeti i presretan sam što smo pobijedili. Dali smo baš sve od sebe, a Dinamo Kijev je moćna ekipa s vrhunskim napadačkim trojcem. Borili smo se do kraja i došli do penala. To što sam obranio njihova dva pokušaja nije moja zasluga već cijele momčadi', rekao je nakon susreta junak utakmice, golman Dinama Renato Josipović.