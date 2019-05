Dinamo igra finale neslužbene Lige prvaka mladih s Bayernom; evo gdje možete uživo gledati utakmicu

B momčad Dinama ostvarila je izniman uspjeh ove sezone plasmanom u finale Premier League International Cup natjecanja u Engleskoj,a za trofej igraju s Bayernom

Za mjesto u finalu neslužbene Lige prvaka mladih, Plavi su nedavno slavili 3:1 protiv Southamptona. U završnici natjecanja snage će odmjeriti Bayern i Dinamo, a utakmica se igra u četvrtak 2. svibnja, u 20 sati po hrvatskom vremenu, na stadionu Millwall u Londonu.

Možete je pratiti u priloženom videu na kraju teksta.

'Ovo je nastavak jedne lijepe priče i bajke koju smo zaslužili. Objeručke prihvaćamo to... sama pomisao osvajanja pehara baca nam osmijeh na lice i puni nas samopouzdanjem i optimizmom da smo zasluženo ovdje u finalu. Na putu do finala igrali smo s velikim ekipama koje su po svim parametrima ispred nas, i financijski, zatim i na samom terenu. Pokazali smo da se možemo boriti s jakim momčadima i da možemo okrenuti utakmicu u prijelomnim trenucima. To je bio fascinirajući put koji nam je dao samopouzdanje, i daje nam da s razlogom možemo misliti da se i s Bayernom možemo ravnopravno boriti. Radi se o jako dobroj ekipi koja ima iskusne igrače, neki imaju iznad 30 godina, kao na primjer kapetan... ti stariji igrači dirigiraju ekipi i sigurno da je to za ovaj turnir vrlo značajno. Mi imamo svoj plan i adute i vjerovat ćemo igračima i međusobno da ćemo na terenu donositi prave odluke', rekao je trener Jovičević.