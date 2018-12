Dijete Barcelone ima pakleni plan; završava karijeru kako bi postao predsjednik kluba

Gerard Pique (31) sve se očitije sprema za igračku mirovinu, počeo je još prije nekoliko godina s ulaganjima u različite poslove, nedavno je kupio licencu za teniski Davis Cup, a postao je i vlasnik španjolskog niželigaša FC Andorre. No, sve to pada u sjenu nakon što je otkriven njegov glavni plan za budućnost. Koja i nije tako daleka...

Sve se čini kako će Gerard Pique igračku karijeru definitivno završiti 2020. godine kada mu završava ugovor s Barcelonom. On sam se već neko vrijeme priprema za mirovinu, širi svoje poslovno carstvo, ali se mahom drži sporta - otkupio je pravo na novi format Davis Cupa, a kupio je i niželigašku poluamatersku momčad iz Andorre.

Aktualni predsjednik Barce vrlo vjerojatno Josep Maria Bartomeu (55) neće ići na još jedan mandat jer je pritisnut optužbama za malverzacije oko Neymarova transfera i Pique tu vidi svoju priliku. Planove nije skrivao ni do sada, a o tome najbolje govori činjenica da ga suigrači već neko vrijeme oslovljavaju nadimkom - Predsjednik !

Sav posao odrađuje preko svoje Kosmos Grupe koja se sjajno razvija i dojam je kako Pique i ljudi koje je odabrao da mu vode tvrtku definitivno imaju 'nos za posao'. No, sad je otkrivena i pozadina njegovog plana koja je daleko ambicioznija od svega što je stoper Barcelone do sada radio.

Da, 'ufurao' se Gerard Pique totalno u ulogu te je odlučio da do 35. godine života zasjedne u predsjedničku fotelju. Navodno je već svojim najbližim prijateljima i suigračima iz kluba otkrio pojedinosti svog izbornog plana. Po tome bi mu glavni aduti u borbi za mjesto predsjednika bio angažman nekadašnjih klupskih zvijezda.

Španjolski mediji navode kako Pique očekuje da bi mjesto sportskog direktora u klubu preuzeo Carles Puyol, a momčad bi vodio legendarni dvojac maestralnih veznjaka - Iniesta i Xavi. Kako su dečki zajedno djelovali na terenu, tako bi maestralni trebali biti i na trenerskoj klupi. Barem je to Piqueov plan...

Na papiru to sve izgleda sjajno, sad treba dobro pripremiti detalje i krenuti u borbu. Izbori su praktički tu, već 2021. godine. Sigurno je to da će mu pomoći činjenica da je dijete Barcelone (iz koje je kao 16-godišnjak 2004. morao silom prilika otići u Manchester United!). No, od 2008. godine Gerard Pique je standardni član prve postave 'katalonskog ponosa', sada već i legenda kluba s Nou Campa. I vrlo vjerojatno sljedeći predsjednik...