David Beckham - put od nogometaša u kojeg su mnogi sumnjali te kojeg su mnogi Englezi zamrzili do žive legende i biznismena koji želi pokoriti Ameriku

David Beckham ponovno ima ulogu u sportskom svijetu. Ove sezone američki Inter Miami, franšiza čiji je jedan od vlasnika i nogometni direktor, počeo je nastupati u MLS-u. Prilika je to da se još jednom prisjetimo Beckhamove sportske karijere te njegove uloge sportske i medijske zvijezde

Kada je 2007. godine potpisao ugovor s momčadi Los Angeles Galaxy, David Beckham stekao je mogućnost u budućnosti kupiti prava za novu franšizu MLS-a po sniženoj tarifi od 25 milijuna dolara. Poslije završetka igračke karijere njegovi savjetnici započeli su pregovore s vodstvom MLS-a. Kao lokacija se nametnuo Miami, grad koji je potencijalno veliko tržište, a izgubio je franšizu 2001. godine. Kasniji pokušaj iz 2009. godine, koji je predvodila Barcelona te bolivijsko-američki biznismen Marcelo Claure, propao je zbog nesigurnosti izazvane tadašnjom recesijom. Krajem 2013. poslovna skupina koju je predvodio Beckham počela je pregovarati s lokalnim vlastima o osnivanju nove franšize u Miamiju i izgradnji stadiona. Tijekom 2014. godine formalno je aktivirao svoja prava za novu franšizu u Miamiju, a MLS mu je dao zeleno svjetlo pod uvjetom da se s lokalnim vlastima sporazumi o financiranju stadiona. Kako bi se pokrenuo projekt, osnovana je investicijska grupa Miami Beckham United. Uz Beckhama, u posao su ušli Claure, koji je preuzeo vodstvo, i britanski poduzetnik Simon Fuller. Udio u vlasništvu grupe 2017. godine stekla su još trojica biznismena, a Beckham je 2019. godine otkupio Fullerov udio. Tako je 2018. godine Miami Beckham United Grupa, ubrzo Miami Freedom Park LLC, službeno postala vlasnik nove franšize, smještene u Miamiju, s 2020. kao prvom sezonom u kojoj bi trebali sudjelovati. Franšiza je dobila službeno ime Club Internacional de Fútbol Miami ili, skraćeno u verziji na engleskom, Inter Miami CF. Pregovori o izgradnji novog stadiona i njegovoj lokaciji još su u tijeku, a 1. ožujka ove godine Inter Miami odigrao je svoju prvu utakmicu. Izgubili su od Los Angeles FC-a. Nakon još jednog kola prvenstvo je obustavljeno zbog epidemije koronavirusa.

Vlasnik luksuznog apartmana i suvlasnik nogometne franšize u Miamiju Victorija i David Beckham odlučili su kupiti i luksuzni apartman u One Thousand Museumu, poznatoj zgradi u Miamiju. Riječ je o stanu s pet spavaćih soba, bazenom, ali i heliodromom na vrhu zgrade, za koji su izdvojili nevjerojatnih 165 milijuna kuna. Novi stan nalazi se u zgradi sa 62 kata, visokoj 215 metara, što je čini najvišom u Miamiju, a cijena stanova kreće se od 40 pa sve do 150 milijuna kuna. Među njih 84 nalazi se i dvoetažni penthouse, 10 stanova koji se protežu cijelim katom, kao i 70 njih koji zauzimaju po polovicu svakog kata. Beckham je tako postao vlasnik luksuznog stana u Miamiju i jedan od pet suvlasnika najnovije, 26. franšize u MSL-u. U njoj ima ulogu predsjednika nogometnih poslovanja, dok je predsjednikom franšize postao Claure. Beckham je već dugo jedan od najprepoznatljivijih sportaša, zapravo osoba, na svijetu i ovdje će se naći u novoj ulozi. David Robert Joseph Beckham rođen je 2. svibnja 1975. godine u Londonu kao drugo od ukupno troje djece u radničkoj obitelji. Ima dvije sestre, stariju Davidu Edwardu Alanu Beckham i mlađu Sandru Georginu. Otac mu je bio montažer kuhinja, majka frizerka. Djed po majčinoj strani bio je Židov i Beckham je nekoliko puta izjavio kako to ima važnu ulogu u njegovom osobnom identitetu, kao i da je judaizam religija s kojom je imao najviše kontakata. Beckham pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja. 'Sve mora biti ili u liniji ili u paru', opisao je jednom kako poremećaj utječe na njegove navike. 'Imamo tri hladnjaka. U prvom je hrana, u drugom salata, u trećem piće. U hladnjaku s pićem sve mora biti simetrično. Ako u njemu vidi tri limenke, jednu će baciti jer artikala mora biti paran broj', rekla je jednom njegova supruga Victoria. Nogometni počeci u rodnom Londonu Beckham je odmalena želio biti profesionalni nogometaš, a kao i roditelji, navijao je za Manchester United. Trenirao je u nekoliko londonskih klubova, među ostalim u Tottehnamu, ali 1991. godine prešao je u mlađe kategorije Manchester Uniteda. Kao član mlade momčadi Uniteda 1992. godine, osvojio je FA Kup za mlade. U momčadi su uz njega bili Nicky Butt, Ryan Giggs i Gary Neville. S Paulom Scholesom i Philom Nevilleom, tih šest igrača kasnije je postalo poznato kao slavna Generacija 92. Početkom sljedeće sezone debitirao je za prvu momčad Uniteda. Ubrzo nakon toga potpisao je i profesionalni ugovor. Početkom sezone 1994./95. ubačen je u početnu postavu Uniteda, prvo u Liga kupu, kasnije i u zadnjem kolu skupine Lige prvaka. United je uvjerljivo, 4:0, slavio protiv Galatasaraya, no već je ranije izgubio šansu za prolazak u nokaut fazu natjecanja i završio je treći u skupini, iza Göteborga i Barcelone. U nastavku sezone Beckham je neko vrijeme proveo na posudbi u Preston North Endu, da bi od travnja odigrao nekoliko utakmica za United, a koji je završio iza Blackburna. 'Nikad ništa nećete osvojiti s djecom' Sljedeće sezone Generacija 92, a s njom i Beckham, stupila je na najveću scenu nakon što je United uoči sezone napustilo nekoliko starijih igrača. Legendarni trener sir Alex Ferguson odlučio se osloniti na mlade igrače iz klupskog pogona. Njegov potez izazvao je brojne kritike i Unitedu nisu davali puno izgleda za osvajanje naslova. Nakon poraza u prvoj utakmici lige, 3:1 od Aston Ville, bivši škotski nogometaš i komentator BBC-jeve emisije 'Match of the Day' (ne)slavno je izjavio: 'Nikad ništa nećete osvojiti s djecom.' Prevario se. Do kraja sezone 'Fergijevi ptići' su, uz Erica Cantonu, karizmatičnog Francuza koji se vratio nakon duge suspenzije, nadoknadili veliku prednost Newcastlea i već osvojenom FA kupu pridodali prvenstvo. Sljedeće sezone Beckham se probio među engleske nogometne zvijezde. Simbolički, već u prvom kolu Premier lige zabio je Wimbledonu gol s centra. 'Taj gol promijenio mi je život. Imao sam dojam da je lopta satima u zraku. Sve je utihnulo. Tada je ušla i sve je eruptiralo. Bio sam na sedmom nebu', opisao je. Ubrzo je debitirao za englesku reprezentaciju. United je obranio naslov prvaka, ali je u polufinalu Lige prvaka ispao od Borussije Dortmund. Njemački je prvak dva puta slavio 1:0 protiv favoriziranog engleskog predstavnika. Na kraju te sezone Cantona se povukao, a Beckham je od njega naslijedio dres s brojem 7, u Unitedu vrlo simboličan čin. Uz Cantonu, ranije ga je nosio George Best, kasnije i Cristiano Ronaldo. United je 1998. godine ostao bez trofeja. Wengerov Arsenal osvojio je dvostruku krunu i označio početak velikog rivalstva s Unitedom na prijelazu stoljeća.

Deset herojskih lavova i jedan glupi dječak Za Beckhama je sezona završila posebno neugodno. Nakon što je nastupio u svim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i izborio mjesto u reprezentaciji za taj turnir izbornik Glenn Hoddle javno ga je optužio da nije dovoljno koncentriran na natjecanje i izostavio ga iz prvog sastava za prve dvije utakmice u Francuskoj. U drugom kolu Engleska je izgubila od Rumunjske, a Beckham je tada u 32. minuti ušao u igru umjesto Paula Incea. U trećoj utakmici Engleska je igrala protiv direktnog konkurenta za prolazak skupine, Kolumbije. Beckham ju je započeo i u 29. minuti zabio svoj prvi gol za Englesku iz slobodnog udarca s gotovo 30 metara. Engleska je završila druga u skupini i u osmini finala išla na Argentinu. U 47. minuti, pri rezultatu 2:2, Diego Simeone faulirao je Beckhama. Dok je ležao na travi, Beckham je Simeonea udario petom po listu. Simeone je odmah pao, u raspravu sa sucem uključili su se igrači obje reprezentacije, a sudac je Beckhamu pokazao crveni karton. Do kraja nije bilo golova, a nakon jedanaesteraca dalje je prošla Argentina. Simon Kuper uz dosta je cinizma opisao tipični engleski ritual vezan uz svako Svjetsko prvenstvo. Nakon neizbježnog ispadanja gotovo uvijek traži se krivac. Ovoga puta to je bio Beckham. 'Deset herojskih lavova i jedan glupi dječak' - vrištalo je iz The Mirrora. Daily Mirror objavio je njegovu sliku na meti za pikado, The Sun je objavio podatak o Beckhamovoj zaradi i pitao koliko bi trebao zarađivati Michael Owen, strijelac spektakularnog drugog engleskog gola u utakmici. Pred jednim londonskim pubom figura koja je predstavljala Beckhama je obješena. Nakon toga navijači reprezentacije i drugih klubova nastavili su ga napadati, često i dok je nastupao za svoju zemlju, a čak i kada je 2000. godine postao kapetanom i kada su već i mediji, koji su ga ranije napadali, počeli tražiti da se prestane s time. Kampanja protiv njega potpuno je prestala tek nakon zadnjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji. Engleska je u sudačkoj nadoknadi gubila 1:2 protiv Grčke kada je sudac dosudio slobodni udarac s gotovo trideset metara. Beckham ga je izveo, zabio i osigurao Engleskoj direktan plasman na Svjetsko prvenstvo! 'Proglasite ga vitezom', uskliknuo je jedan od engleskih televizijskih komentatora.

S vremenom je postao medijska superzvijezda Beckham je bio laka meta tabloida. Od 1997. godine bio je u vezi s Victorijom Adams, Posh Spice iz tada iznimno popularne pop grupe Spice Girls. U braku su od 1999. godine i imaju četvero djece, tri sina i kćer. Par Posh i Becks plijenio je pažnju gdje god da se pojavio. Oboje su sudjelovali u nizu marketinških i raznih drugih kampanja. Beckham je postao i modna ikona te je svojedobno, dok je taj pojam bio popularan, opisan kao utjelovljenje metroseksualca. Mediji su pisali o njegovim frizurama i tetovažama. Nekoliko videoigara nosi naziv po njemu, a kratko se pojavljuje i u nekoliko filmova. Bio je član britanske delegacije koja je lobirala za dodjelu Olimpijskih igara 2012. godine Londonu i globalni ambasador kineskog nogometa. Sudjelovao je u brojnim karitativnim kampanjama i čak i u mirovini jedan je od najpraćenijih sportaša na društvenim mrežama. Prema Forbesu, dijeli sedmo mjesto najplaćenijih sportaša u povijesti sa zaradom od oko 800 milijuna dolara. Dobar dio tog novca zaradio je i nakon kraja karijere, a većina je iz marketinških i drugih poslovnih izvora. Ukratko, Beckham je bio i još uvijek je daleko značajnija medijska nego sportska ličnost. U svijetu nogometa mnoge je to, pogotovo u ranoj fazi njegove medijske slave, jednostavno živciralo. Alex Ferguson o tome je napisao: 'Do braka nikad nije bio problematičan. Noću je vježbao s trenerima iz akademije, bio je fantastičan mladić. No ženidba te ulazak u svijet zabave bili su teški, od tog se trenutka njegov život promijenio. Sada je tako slavan da je nogomet samo manji dio toga.' S druge strane, Manchester United je, kao i drugi klubovi kasnije, koristio njegovu slavu kako bi se marketinški što bolje pozicionirao u nogometnom svijetu. Mnogi suigrači i treneri s kojima je radio isticali su da slava nije utjecala na njegove nastupe. 'Način na koji trči za svakom loptom, kako uvijek daje sve od sebe. Svi ga poštujemo', rekao je jednom Ronaldo. Mnogi su ga kroz njegovu karijeru opisali kao vrhunskog profesionalca koji je zbog toga i mogao igrati do 38. godine. 'David Beckham najbolje od svih britanskih igrača udara loptu ne zbog talenta, nego zato što ciljano vježba s upornošću o kojoj mnogi lošiji nogometaši ne bi ni razmišljali', komentirao je jednom Ferguson.

Mnogi su sumnjali u njegove igračke kvalitete No bez dvojbe je njegova medijska slava, a globalno je bio vjerojatno najpopularniji nogometaš, daleko nadmašivala njegove kvalitete na terenu. George Best jednom je izjavio: 'Ne zna igrati lijevom nogom, ni glavom, ni ulaziti u duele, a ne zabija ni puno golova. Izuzev toga, dobar je.' Ferguson je napisao da je u karijeri radio samo s 'četiri igrača koji su stvarno bili svjetske klase. Cantona, Giggs, Ronaldo i Scholes.' Beckhama se često opisivalo jednodimenzionalnim i isticalo da može ponuditi limitiran sklop vještina na nogometnom terenu. Takvi opisi nisu netočni, no ono što je Beckham mogao raditi radio je vrhunski i mogao je direktno utjecati na rezultate svojih momčadi. Uvijek je bio poznat po preciznim dodavanjima i ubacivanjima, fizičkoj pripremljenosti i radu, a ako zanemarimo neprikosnovenog Juninha Pernambucana, u konkurenciji je za drugog najboljeg izvođača slobodnih udaraca svoje generacije. Na njegove igre u velikoj je mjeri utjecalo nešto na što nije mogao utjecati, nogometna evolucija. Najbolje partije pružao je kao desni vezni igrač u Manchester Unitedu u formaciji 4-4-2. Za tu je ulogu u tom sustavu bio možda i najbolji na svijetu. Godine 1999. bio je drugi u izboru za Zlatnu loptu France Footballa. Iste je godine, kao i 2001., bio drugi na izboru za FIFA-inog igrača godine. No upravo kada je ulazio u najbolje nogometne godine uloga koju je igrao počela je nestajati. Kasnije u karijeri igrao je, kao i ponekad ranije u Unitedu, na sredini terena. Nije to radio loše. 'Na terenu Beckham vidi stvari prije drugih. Bolje čita igru nego kad je bio u Manchesteru. Sporiji je, ali je napredovao taktički i tehnički. Inteligentan je igrač i puno radi', opisao ga je Ancelloti u poznom razdoblju karijere. No u sredini se nikad nije uspio toliko nametnuti kvalitetom kao što je to mogao na desnom krilu u ranijoj fazi karijere. Kuper je jednom napisao da je, kada se zanemari njegova uloga najslavnijeg nogometaša svoga doba, Beckham bio među pedeset najboljih igrača svoje generacije, što uopće nije malo postignuće. Trostruka kruna, Svjetsko prvenstvo 2002. i narušeni odnosi s Fergusonom U sezoni nakon Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. Beckham je doživio vrhunac svoje klupske karijere. Manchester United osvojio je trostruku krunu. Pobjeda nad Bayernom u finalu Lige prvaka, preokretom s dva gola nakon kornera, a oba je izveo Beckham, na samom kraju utakmice jedna je od najpoznatijih epizoda iz povijesti natjecanja. Uslijedila su još tri naslova prvaka Engleske, uz uspone i padove u odnosu s Alexom Fergusonom. Na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine Engleska je bila u 'skupini smrti' s Argentinom, Nigerijom i Švedskom. Nakon remija u prvom kolu sa Švedskom u drugom kolu Beckhamovim golom iz jedanaesterca svladala je Argentinu. No 0:0 s Nigerijom u zadnjem kolu ipak je bilo dovoljno za prolaz u osminu finala, u kojem su Englezi pobijedili Dansku 3:0. No u četvrtfinalu su ispali od Brazila nakon što je Ronaldinho zabio nevjerojatan gol iz slobodnog udarca za konačnih 2:1. Odnos s Fergusonom posebno nizak nivo dosegao je u veljači 2003. godine, kada je ovaj nakon poraza u FA kupu bacio kopačku koja je pogodila Beckhama i razderala mu kožu oko oka. Stanje se pogoršalo nakon što je vijest o incidentu procurila u medije. Prema Kuperu, Beckham nije bio medijski izvor, bila je to PR služba njegove supruge, koja se brinula za to da par uvijek bude prisutan u tabloidima. Real Madrid objavljuje interes Beckhamov transfer u Real Madrid jedna je od najzanimljivijih priča o nekom transferu uopće s dugoročnim posljedicama, i lošim i dobrim, za više od jednog top kluba. Otkada je postao predsjednikom Reala, Florentino Perez svakog ljeta dovodio je veliku zvijezdu. Te su sezone odlučili dovesti jednu od zvijezda Premier lige kako bi marketinški ušli na britansko tržište. Na najužoj listi potencijalnih meta našli su se Thierry Henry, Michael Owen i David Beckham. U izboru je presudio Beckhamov marketinški potencijal jer je znatno prelazio britanske okvire. Duncan Pratt, zadužen za Realov marketing u sjevernoj Europi, tada je rekao: 'Gledali su kako ih drugi klubovi pretječu u stvaranju prihoda, a kada razmislite, nijedan klub ne može se unovčiti bolje od Real Madrida... U Realu su uočili Unitedovu prisutnost u svim dijelovima svijeta. Bili su vrlo uspješni, prodrli su na istočnoazijsko i slična tržišta.' Beckhamov status planetarno popularne zvijezde pri tome je igrao ključnu ulogu. Real je želio prestići United. Da će Beckham biti nova meta, početkom ožujka novinarima je neslužbeno potvrdio sam Perez. Krajem mjeseca isto je službeno napravio Realov sportski direktor Jorge Valdano. Vijest je bila velika sama po sebi, a dodatnu dimenziju dala joj je činjenica da su Real Madrid i Manchester United početkom sljedećeg mjeseca igrali u četvrtfinalu Lige prvaka. Beckham je odigrao prvu utakmicu u Madridu. Real je slavio 3:1. U uzvratu ga je Ferguson ostavio na klupi. U igru ga je uveo u 63. minuti, kada je Real vodio 2:3. Beckham je zabio dva gola i preokrenuo rezultat, no dalje je otišao Real. Laportin i Rosellov blef uz Perezov prešutan blagoslov O pozadini priče o utrci Barcelone i Reala za Beckhamom, koja se formalno vodila toga ljeta, pisao je Graham Hunter. Nije se radilo o utrci, već o gotovom činu i blefu. United i Real su se tiho i diskretno tijekom proljeća dogovorili o transferu, nakon čega su Beckhamovi ljudi dogovorili sve uvjete s Realom. Da će Beckham od ljeta biti igrač Reala, bila je već gotova stvar. No ništa nije objavljeno niti je novac bio uplaćen, što je omogućilo da Beckham u međuvremenu dobije neočekivanu ulogu u predsjedničkoj utrci u Barceloni. U lipnju 2003. godine Joan Laporta, kandidat u utrci za predsjednika Barcelone, sazvao je konferenciju za medije. Na njoj je objavio dopis koji je dokazivao da je Manchester United pristao prodati Beckhama Barceloni pod uvjetima koje su dogovorili Laporta, odnosno kandidat za njegova potpredsjednika Sandro Rosell. Marc Ingla, budući Laportin potpredsjednik zadužen za marketing, kasnije je rekao Hunteru: 'Nakon što smo objavili vijest o Beckhamu prešli smo u vodstvo u anketama. Sustavno smo radili na kampanji, no priča o Beckhamu osigurala nam je potporu većine članova jer nam je dala kredibilitet - 'oni mogu otići u Manchester i dogovoriti dovođenje zvijezde'. Rosell je bio uključen u te sporazume i vjerujem da su njegovi vrlo dobri odnosi s Perezom omogućili da se zakotrlja ta priča. Bio je to polovičan sporazum. A Sandro je u pozadini igrao sa svima uključenima.' Bilo je već jasno da će Beckham otići u Real, no Barcelona je poslala ponudu Unitedu s pitanjem bi li za određeni iznos prodali ga njima. Iz Uniteda su odgovorili da bi ga prodali za predloženi iznos, premda im je bilo jasno da se to neće dogoditi. Laporta je objavio da su postigli sporazum - ako ga izaberu za predsjednika, dovest će Beckhama - i osigurao si pobjedu. Perez, koji je već osigurao dolazak Beckhama u Real, džentlmenski je to odšutio i omogućio listi na kojoj se nalazio njegov poznanik pobjedu na izborima u Barceloni. 'Laporta je prodao glasačima priču koju su željeli čuti - to da Barcelona, u problemima na i izvan terena pod prijašnjim predsjednikom Joanom Gaspartom i kasnijim vršiteljima dužnosti Enricom Raynerom i Joanom Trayterom, uz vodstvo njegove ekipe mladih i poletnih biznismena može ponovno postati veliko ime na europskoj sceni', sažeo je priču Hunter. Blef su izveli uz Perezovu prešutnu podršku. Pet dana kasnije, 15. lipnja, Laporta je izabran za predsjednika Barcelone. Od dolaska Beckhama naravno nije bilo ništa, glavna zvijezda tog prijelaznog roka u Barceloni bio je Ronaldinho. Pokazao se kao bolji izbor. Laportina pobjeda uvela je Barcelonu u njenu vjerojatno najuspješniju eru u povijesti.

Lice Perezove politike Ubrzo nakon toga u Realu su formalizirali transfer. Konferencija za medije na kojoj je objavljeno da je Beckham postao novi 'galactico' održana je 2. srpnja 2003. godine u 11 sati, kako bi se termin poklopio s večernjim vijestima u Aziji. Događaj je bio velika medijska vijest i u Britaniji. Procjenjuje se da je na Otoku jedini gledaniji program uživo vezan za neku osobu bio pogreb princeze Diane. Perez je pogodio oba ciljana tržišta. Ubrzo je uslijedila turneja Azijom. Beckham je izabrao dres s brojem 23 u čast jednog od najboljih košarkaša svih vremena Michaela Jordana, a koji je kao igrač Chicago Bullsa osvojio šest naslova NBA prvaka. Očekivano, dres se odlično prodavao... Paralelno s Beckhamovim, u Realu se odvijala priča s još dva transfera. Claude Makelele tražio je višu plaću. Klub je to odbio i Makelele je završio u Chelseaju. Zidane je dovođenje Beckhama i odlazak Makelelea komentirao: 'Ne vidim smisao u stavljanju novog sloja pozlate na Bentley koji je upravo ostao bez motora.' Perez je toga ljeta pokušao iz Arsenala dovesti Patricka Vieiru. No nije uspio. Priča o ta dva transfera prema mnogima je osigurala konačni raspad Perezove sportske politike u njegovu prvom mandatu. Real je dobro krenuo u sezonu. Velik dio vremena bili su vodeći u ligi, izborili su finale Kupa kralja, a nakon prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka imali su prednost pred Monacom 4:2. No u završnici sezone sve su prosuli. Monaco je u uzvratu pobijedio 3:1 i izbacio ih iz Lige prvaka. U ligi su nakon serije loših rezultata na kraju završili četvrti, a u finalu kupa izgubili su od Real Zaragoze 3:2. Mnogi su za raspad okrivljavali Perezovu politiku dovođenja i prodaje igrača, kao i mijenjanje trenera. Iz te perspektive Beckham će u Realu uvijek biti primjer sportski nerezonskog transfera i dovođenja zvijezde zbog marketinških razloga što je ozbiljno unazadilo natjecateljski potencijal kluba. Manjina, poput Stevena Mandisa, ističe da je momčad dobro igrala veći dio sezone i da su za kolaps na kraju možda odgovorni drugi faktori. Među ostalim i to da su neki od glavnih igrača već zašli u tridesete godine života. Nakon još dvije sezone bez trofeja Perez se 2006. godine, kasnije će se pokazati privremeno, povukao s mjesta predsjednika Reala. Sportski je Real stajao loše, no u sezoni 2004./05. prvi put je ostvario ono što je pokušavao od početka svog mandata - postao je klub s najvećim ostvarenim prihodima na svijetu. Od onda do danas to mu je promaklo tek tri sezone, a Perezova politika, čiji je Beckham bio dio, osigurala je Realu financijsku moć koja je odgovorna za rezultate u njegovu drugom mandatu. Čak i ako se prihvati to da je ta politika bila (privremeno) sportski promašena, s Beckhamom kao njenim licem, a gledajući iz pozicije više od desetljeća kasnije, mora se priznati da je naknadno dala rezultate.

Naslov prvaka za oproštaj s Madridom i kraj karijere u reprezentaciji U zadnjoj sezoni u Realu Beckham nije našao stalno mjesto u Capellovoj momčadi na početku sezone. Nakon što je 11. siječnja 2007. godine objavio da će od ljeta nastupati za LA Galaxy, novi predsjednik kluba Ramon Calderon komentirao je da Beckham 'ide u Holywood kako bi bio napola filmska zvijezda. U našem sportskom programu ispravno su odlučili da mu ne žele produljiti ugovor. Pogledajte, nitko drugi osim Galaxyja nije ga želio dovesti'. No u nastavku sezone Beckham se nametnuo kao prvotimac i odigrao važnu ulogu u Realovom senzacionalnom osvajanju naslova ispred favorizirane Barcelone. Presudio je međusobni omjer. Beckham je tako u svojoj četvrtoj i zadnjoj sezoni u Madridu osvojio prvi veliki naslov. U međuvremenu je s reprezentacijom dva puta, na Euru 2004. i Svjetskom prvenstvu 2006. godine, ispadao u četvrtfinalu od Portugala nakon jedanaesteraca. U kvalifikacijama za Euro 2008. Engleska je završila u skupini iza Hrvatske i Rusije. U zadnjem kolu kvalifikacija na Wembleyju ušao je u igru kao zamjena na početku drugog poluvremena protiv Hrvatske i u 65. minuti asistirao svojim klasičnim preciznim ubacivanjem Crouchu za izjednačenje, no Petrić je do kraja zabio za konačnih 2:3 i englesko propuštanje turnira. Za Englesku je ukupno odigrao 115 utakmica, zadnju 2009., a zbog ozljede je propustio Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Samo su Peter Shilton i Wayne Rooney imali više nastupa od njega, 125 i 120.