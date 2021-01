Danska u novoj drami izborila finale protiv Švedske; aktualnim europskim prvacima Španjolcima sreća okrenula leđa

U finalu 27. izdanja svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu u nedjelju, 31. siječnja igrat će branitelj naslova Danska i Švedska. Aktualni svjetski prvaci Danci su u polufinalu pobijedili europskog prvaka Španjolsku sa 35:33 (18:16), dok je Švedaka slavila protiv Francuske sa 32:26 (16:13)

Španjolska je protiv Danske držala rezultatski priključak u prvih 15 minuta, no tada svjetski prvaci bježe na +5 (13:8). Europski prvaci su smanjili na dva gola zaostatka, imali su i dva napada za minus jedan, ali nisu uspjeli pa se na poluvrijeme otišlo sa rezultatom 18:16 za Dansku.

U sudaru svjetskog i europskog prvaka, Danci su vodili veći dio utakmice, imali su i pet golova prednosti, no u samoj završnici gledali smo pravu dramu. Ruben Marchan Criado je imao šut za produžetak, no pogodio je okvir gola nakon čega su Danci u kontri potvrdili pobjedu.

Svjetski prvaci su na otvaranju drugog dijela zabili dva brza gola za +4 (20:16), no Španjolska se nije predavala i u 46. minuti je smanjila na samo pogodak zaostatka (25:26).

Šest minuta prije kraja Danska je ponovo imala četiri gola prednosti (33:29), no europski prvak se još jednom vratio i dvije minute prije kraja smanjio na 33:34, a minutu do kraja imao i napad za izjednačenje. No, Marchan nije bio precizan.