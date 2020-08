Daniel Cormier nakon borbe sa Stipom Miočićem završio u bolnici; Amerikanac otkazao gostovanje na televiziji kako bi potražio liječničku pomoć

Daniel Cormier morao je potražiti liječničku pomoć zbog ozljede lijevog oka u borbi sa Stipom Miočićem

Stipe Miočić je slavio u trećoj borbi protiv Daniela Cormiera i tako po rekordni četvrti puta obranio naslov prvaka u UFC-u u teškoj kategoriji. Cormier je nakon borbe s Miočićem završio u bolnici jer mu je u meču stradalo lijevo oko pa je morao na pregled kako bi liječnici provjerili ozbiljnost ozljede.

Vijest da je Stipe svojeg protivnika poslao u bolnicu objavio je komentator Jon Anik koji je objasnio da zbog odlaska u bolnicu Cormier neće moći sudjelovati na posebnoj ESPN-ovoj emisiji namijenjenoj UFC-u 252.

'Ne vidim. Sve mi je crno. Odradio je dobar posao. Držao me u klinču dosta vremena i to je odlučilo ove tijesne runde. Ne vidim na lijevo oko. Rekao sam sucu da me piknuo u oko. On je mislio da me udario, ali kasnije mi je rekao da je na snimci vidio da je bio ubod. Ne vidim ništa na ovo oko', govorio je Cormier nakon meča pri tome zanemarujući činjenicu da je on u sve tri borbe Miočića u nekoliko navrata pikao u oči na što je podsjetio predsjednik UFC-a Dana White nakon borbe:

'Ne možete suditi cijeli meč po tom ubodu u oko. Obojica su bili ubodeni u oko. Cormierovo oko je bilo ozlijeđeno i prije tog uboda', jasan je bio White.

Miočić se, pak, na konferenciji za medije, ispričao zbog nenamjernog uboda u oko.

'Žao mi je što sam ga ubo u oko. Nisam to napravio namjerno, kao što ni on nije to napravio namjerno. Vidio sam tek na snimci da se to dogodilo. Pomislio sam: 'auuuuu, moja krivica''', rekao je Miočić.