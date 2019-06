Dani Olmo postaje najskuplji Dinamov igrač u povijesti; evo kolike milijune eura 'modri' očekuju od njegovog transfera

Svima je jasno kako Dinamo jednostavno ne može zadržati Danija Olma (21) u svojim redovima. Sjajni je Španjolac jednostavno prerastao 'modre' i sad je najbolje vrijeme za odlazak s Maksimira. Realno, svi će imati koristi od njegovog transfera, a posebice Dinamo koji bi trebao napraviti 'posao stoljeća'...

Službena je procjena kako Dani Olmo (21) u ovom trenutku vrijedi oko 15 milijuna eura . To je ujedno i početna cifra ispod koje u Dinamu niti ne žele razgovarati oko mogućeg transfera. No, svima je jasno kako će tih 15 milijuna eura biti samo temelj za licitaciju jer za Olma se zanimaju najveći europski klubovi.

Za sada je poznato kako je najveći interes za španjolskog U-21 reprezentativca pokazao Milan, no Olmo je skeptičar i radije bi karijeru nastavio u momčadi u kojoj bi imao zajamčeno mjesto u prvoj momčadi. Tu su se 'u igru' ubacile dvije momčadi iz Bundeslige, izuzetno je konkretna ponuda stigla iz redova Bayer Leverkusena, ali zainteresirani su i iz Borussije M'gladbach. Obje momčadi imaju dovoljno novca, a ujedno su i poznate po tome da forsiraju svoje mlade igrače te bi Olmo tu gotovo sigurno dobio priliku igrati.

No, u cijeloj se priči konstantno 'provlači' i bivši Olmov klub, Barcelona. I sam Olmo bi se najradije vratio, no teško da bi dobio priliku u Barci, prije bi završio negdje na posudbi, a to mu - barem u ovom trenutku - nije interes. Slično je i s interesom iz Real Madrida, no dojam je kako Olmo ovog ljeta ipak neće završiti u rodnoj Španjolskoj.

Ima sjajni Španjolac dovoljno vremena za pametan odabir, ne žuri mu se. Prvo želi odraditi nastup na U-21 Europskom prvenstvu, a tek će onda odlučiti što i kako dalje. No, neke je detalje u razgovoru za francuski L'Equipe otkrio njegov menadžer Andy Bara.