Dani Olmo ponovio španjolskim novinarima još jednom ono što Dinamovi navijači ne žele čuti

Dinamov ofenzivni nogometaš Dani Olmo smatra da je došao trenutak za napuštanje zagrebačkog kluba, no napominje kako je ljeto dugo i da želi igrati u Ligi prvaka

'Vjerujem da je došao trenutak za napraviti iskorak. Prošla sezona je bila jako dobra, kolektivno gledano. Klub je osvojio prvenstvo, a u Europi smo ostvarili povijesni uspjeh, ušavši u osminu finala Europske lige. Izgubili smo od Benfice, no klub 50 godine nije bio prošao grupnu fazu nekog europskog natjecanja', rekao je 21-godišnji igrač.

Olmo je 2014. godine prešao iz podmlatka Barcelone u podmladak Dinama, a s 'Modrima' ima ugovor do ljeta 2021.

'Vidjet ćemo... Ljeto je dugo, a ja sam i dalje igrač Dinama, no naravno da bih se volio vratiti u španjolsku ligu, ondje je uvijek lijepo igrat', rekao je Olmo u razgovoru za španjolsku radijsku postaju COPE, odgovarajući na pitanje može li ga se uskoro očekivati u španjolskoj ligi.

'Sezona je zatim završila s europskim prvenstvom U-21, i to s finalom kojeg sam samo mogao sanjati, u kojem sam zabio gol. Bila je to lijepa godina, kompletna', dodao je.

'To su teme koje ja ne pratim. Time se bave klub i moji predstavnici. Moj je posao igrati nogomet, a to je jedino na što mogu utjecati, što ovisi o meni', rekao je Olmo i dodao da ne zna koji su klubovi zainteresirani jer se tek nedavno vratio s godišnjeg odmora pa je usredotočen na vraćanje u formu.

'Trenutačno ne znam postoji li mogućnost da se ondje vratim. O tome ne mogu ništa reći. Također i zbog poštovanja prema klubovima koji su zainteresirani za mene. No ja sam zapravo oduvijek bio za Terrassu', rekao je o svom rodnom gradu u Kataloniji.

Odgovarajući na pitanje bi li prešao u Real Madrid, izjavio je kako ne zna postoji li uopće takva mogućnost. Lionel Messi mu se kao igrač više sviđa od Cristiana Ronalda, a s obzirom na poziciju na kojoj igra uzor mu je Andrés Iniesta, nekadašnji igrač Barcelone i Španjolske.

Olmo ne zna kada se može očekivati rasplet oko njegovog ostanka ili odlaska s Maksimira.

'Čim prije to bolje, no takve stvari uvijek dugo traju', napomenuo je i dao do znanja kako ove sezone želi igrati u Ligi prvaka.

'Uvijek sam sanjao o igranju u Ligi prvaka. U njoj bih volio igrati ove sezone', rekao je.