Dani Olmo golčinom oduševio Pepa Guardiolu, a onda je stigla još jedna velika pohvala: Ni 50 milijuna eura više se ne čini pretjerano

Football Manager predvidio je Daniju Olmu veliku karijeru, a nakon gola Manchester Cityju poslali su i poruku o kakvom se igraču radi

Damian Kadzior mu je sjajno asistirao, a Olmo još bolje završio akciju i Dinamo je poveo 1:0. Olmova golčina obišla je cijeli svijet i sigurno je jedan od najljepših golova u Ligi prvaka i to ne samo ove sezone.



'Olmo je vrhunski igrač, pred njim je svjetla budućnost, a to pokazuje i njegova partija večeras. Što se tiče toga koliko bi njegov transfer koštao o tome ne bih govorio. Do transfera će vjerojatno doći ako to žele i Dinamo i Olmo. Bitno je da se radi o odličnom igraču i siguran sam da može igrati u najjačim europskim ligama', rekao je trener Manchester Cityja Pep Guardiola nakon utakmice i tako još jednom potvrdio o kakvom se igraču radi.