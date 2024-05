Dalić opet komentirao Livajin odlazak iz reprezentacije: Za Hrvatsku trpiš puno više

'Ono što se dogodilo u Rijeci, smatram da je to bila jedna velika igra i jedna velika priča koja je složena od PR-a da se to dogodi. Sve je to krenulo nakon Hrvatske i Walesa na Poljudu kad se Torcida vratila na utakmice i to nekome nije pasalo...'

Dalić ima svoje viđenje situacije u kojoj se našao Marko Livaja...

'Velika velika igra napravila ni iz čega. Po tom kriteriju da ti netko nešto s tribina viče, nitko ne bi bio u reprezentaciji. Ja prvi ne bi bio izbornik. Meni je žao toga svega bilo. Da je ostao Marko s nama, možda bi osvojili Ligu nacija. To je bila njegova odluka. Ja sam tada rekao, i ponovit ću to, za hrvatsku reprezentaciju trpiš puno više', kazao je Dalić pa istaknuo:

'Meni je umro otac, ja sam drugi dan vodio reprezentaciju. Ćorluki je razbijena glava, igrao je za reprezentaciju. Srni je umro otac, igrao je za reprezentaciju. Puno, puno gorih stvari se dogodi pa igraš za reprezentaciju, ali to je bila njegova odluka i neću se više na to vraćati.'