Dalić noć prije utakmice poslao moćnu poruku Brazilcima: 'Nas je tri, a vas 200 milijuna'

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić najavio je kako će na ovim dvjemama utakmicama, protiv Kolumbije i Brazila, podijeliti minutažu svim igračima koji su došli u Orlando.

Ima li kakvih promjena u odnosu na početne planove?

'Nama je zaista čast igrati protiv Brazila. Meni je treća utakmica protiv Brazila, to mi je ponos i čast, pokazatelj gdje je dospjela Hrvatska, da pripadamo samom vrhu. Nema velikih promjena, imali smo jasan plan prilikom dolaska u SAD. Napravit ćemo neke promjene, bit će sedam novih igrača u odnosu na Kolumbiju. Želimo odigrati dobru utakmicu i potvrditi ono što smo dosad napravili'.

Postoji li pritisak rezultata?

'Mislim da nema prijateljskih utakmica, svaka nosi svoju draž i uvijek se pokušava pobijediti. Rezultat nije primaran, važnije je dobro odigrati, ali bitno je ostvariti dobar rezultat. Dobro je ne izgubiti, ali naravno da želimo pobijediti'.

Hoće li dobiti priliku rezervni vratari?

'Ne. Želimo dati priliku Livakoviću da ima veći podražaj jer nema dovoljno iskušenja u HNL-u. A dečki će morati čekati. svoju priliku kao i svi drugi'.

Koliko će Hrvatska igrati svoju igru, a koliko će se prilagođavati?

'Naravno da se moraš prilagoditi, Brazil je velika momčad, može nas zbiti. Naravno da ćemo pokušati igrati svoju igru, no znamo da će biti situacija kada ćemo patiti. To nam je važno da pokažemo odgovornost u fazi obrani. To će nam trebati na SP-u. Želimo biti ofenzivniji nego u Katru. Pokušat ćemo igrati napadački, ofenzivno, stvarati šanse'.

Vaše mišljenje o Carlu Ancelottiju i što bi za vas značila eventualna pobjeda nad njim?

'Jedan od najvećih trenera u svjetskom nogometu. Dokazao se kao klupski trener, a sada vodi najpoželjniju reprezentaciju. Jedan je od najuspješnijih i najvećih trenera svih vremena. Naravno da bih za moju karijeru bila velika stvar pobijediti ga'.

Brazilski je novinar zamoilio Dalića da povuče paralelu između hrvatskog i brazilskog stila. Misleći pri tom i na utakmicu iz Katra 2022. godine.

'Mi smo tada pobijedili Brazil, koji je bio glavni favorit turnira. Jako smo se patili, mučili smo se i uspjeli sačuvati 1:1. Najznačajniji trenutak bio je kada smo izjednačili u završnici produžetka. Složio bih se s vama da i Brazil i Hrvatska imaju velike talente, polažemo puno na tehniku, pokušavamo igrati atraktivno i fair. Samo što je nas 3-4 milijuna, a vas 200 milijuna'.

Koliko uživate u SAD-u i koliko će vam ove pripremne utakmice dobro doći da se što bolje spremite za Svjetsko prvenstvo?

'Ovo je drugi put da igramo prijateljske utakmice u SAD-u prije SP-a, prvi put je bilo 2018. Znamo što nas čeka, duga putovanja, vrućine, vremenske razlike... Ovo je naša priprema za ono što nas čeka. Kako svima tako i nama'.

Kako analizirate utakmice?

'Naši skauti gledaju utakmice, izvuku najvažnije, to proanaliziramo s igračima. Ne idemo u širinu, analiziramo samo najvažnije, ne želimo opterećivati igrače s previše informacija', zaključio je Dalić.