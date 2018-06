Dalić nakon pobjede zaprijetio svima koji stanu na put Hrvatskoj na ovom SP-u!

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je trećom pobjedom ostvarenom u grupi D ovog utorka protiv Islanda te je uvjeren kako to nije kraj njegove reprezentacije koja može daleko dogurati na ovom Svjetskom prvenstvu...

Izbornik je očekivano bio zadovoljan i s puno samopouzdanja najavio što slijedi u nastavku natjecanja.

'Devet bodova, gol razlika 7-1, prvo mjesto u skupini. Moramo biti sretni. To je bio naš cilj, to smo ostvarili, ali uvjeren sam da to nije kraj. To nije naš krajnji domet. U nedjelju moramo pokazati snagu, u nedjelju je dan istine,' zaprijetio je svima na SP-u Zlatko Dalić pa se osvrnuo na samu utakmicu protiv Islanda:

'Znao sam da ovi dečki imaju kapaciteta i snage. Nismo bili uredni u svim segmentima igre, ali to je za očekivati zbog ritma nekih igrača. Nismo gledali druge, Hrvatska brine samo o sebi, ne o Nigeriji i Argentini. Pokazali smo da ne kalkuliramo i da se to ne isplati. U prvom poluvremenu je falilo dubine i imali smo puno problema. Gol je bitan, a ne posjed lopte. Reagirali smo na početku drugog poluvremena, poveli, ali mučili su nas prekidi. Island je pokazao karakter, sjajna su reprezentacija i teško je s njima igrati.'

Osvrnuo se i na situaciju oko Luke Modrića kojeg na kraju ipak nije odmarao.

'Prvi plan je bio da igra zadnjih dvadesetak minuta, ali počeo je jer je ekipa s njim kvalitetnija. Ne zbog nekog pritiska, ne znam otkud te priče,' demantirao je Dalić glasine koje su se pojavile te zaključio:

'Sve u svemu, pobjeda, gotovo svi naši igrači su igrali na SP-u što je fantastično, jer to su zaslužili. Dečki su zaista iscrpljeni, pogotovo oni kojima fali utakmica poput Kovačića i Pjace. Sad ćemo se trebati oporaviti, ali nedjelja je naš dan istine i tu mi moramo biti najbolji. To mora biti naš najbolji dan protiv Danske pa da idemo dalje.'