Dalić, Modrić i ekipa najavili velike stvari na Euru, Dinamo napravio još jedan europski iskorak, a Hajduk odradio kadrovsku čistku

Hrvatski nogomet nakon uzleta reprezentacije na SP-u 2018. godine i osvojenog svjetskog srebra proživljava lijepe dane. Prvo se dobra atmosfera prenijela na Dinamo te je nakon skoro 50 godina 'prezimio' u Europi, a onda se sve nastavilo i u ovoj godini, kada je reprezentacija izborila odlazak na Euro, a Dinamo pak ulazak u skupine Lige prvaka. Šteta samo što se malteška Gzira nije uplašila Poljuda

Može li reprezentacija u ljeto 2020. godine ponoviti SP iz Rusije? Premda je to bila godina s nekoliko manjih šokova, hrvatska nogometna reprezentacija ispunila je glavni cilj, a to je plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine. Bit će to 11. veliko natjecanje na kojem će nastupiti Hrvatska, a od proglašenja neovisnosti propustili smo tek po jedno svjetsko (2010.) i europsko prvenstvo (2002.). Jednako je važno to što je izbornik Zlatko Dalić uspio u hodu odraditi smjenu generacija, to jest 'unijeti svježu krv' (Dominik Livaković, Bruno Petković, Mislav Oršić, Dino Perić...), dok je sazrio dio mlađih igrača koji su i prije bili u kombinacijama (Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Mateo Kovačić), pa je gotovo bezbolno odrađeno pomlađivanje ekipe. 'Nakon Rusije rekao sam da nam treba nekoliko mladih igrača, onih koji mogu donijeti svježinu. Novu 'glad' i ambiciju. Jer ako pogledamo, nakon onih prijašnjih uspješnih natjecanja, ali nakon kojih se nismo plasirali, nije se napravila smjena generacija, nije se ubacilo pokoje novo ime. I možda je zbog toga i došlo do tih padova. Ti novi igrači, htjeli mi, ne htjeli, unose neku novu ambiciju, svježinu, energiju. Ciljano sam tražio te igrače i molio Boga da se pojave. Međutim onda se pojavila teza da ja tim mladim igračima ne vjerujem. Ali normalno je da poštujem ove igrače koji su bili u Rusiji, koji su dali velik doprinos cijelom tom rezultatu, ali ti mladi igrači ne mogu sami nositi teret. Oni moraju stasati uz Luku Modrića te Rakitića, Perišića, Lovrena, Vidu... I uz njih će oni biti puno bolji', objasnio je tijekom nedavnog intervjua za tportal Zlatko Dalić. >> Zlatko Dalić progovorio o odnosu s Rakitićem te otkrio što mu je velika želja: Da, želim se okušati u velikom europskom klubu Hrvatska će na Euru koji će se održati idućeg ljeta diljem Starog kontinenta igrati u skupini D protiv Engleske, Češke, te jedne od ekipa iz kvarteta Škotska, Norveška, Srbija i Izrael. Protiv Gordog Albiona igrat ćemo na Wembleyju, a preostale dvije utakmice u skupini u Glasgowu.

Svjetski doprvaci su protekle godine odigrali 10 utakmica, osam službenih i dvije prijateljske. Ostvarili su šest pobjeda te po dva remija i poraza. Izgubili smo od Mađarske u Budimpešti u kvalifikacijama za Euro te u prijateljskom susretu od Tunisa u Varaždinu. Za zaborav je bio i naš nastup u Bakuu protiv Azerbajdžana (1:1), kada smo prosuli dva važna boda u borbi za EP. Nismo briljirali ni u Walesu (1:1), međutim protiv Slovačke u Trnavi Dalićeve trupe odigrale su jednu od najboljih utakmica posljednjih godina. Na koncu smo slavili 4:0, a Slovaci mogu biti i sretni što su primili samo četiri gola. 'Nisam bio u strahu jer sam uvijek optimist. Ali postojala je ta mala bojazan da nešto ne zakompliciramo. Iako nikad nisam sumnjao da se nećemo plasirati. Ono što je bilo najvažnije to je da odradimo te kvalifikacije bez prevelikog stresa. A nije ga ni bilo. Doduše, stvorili smo ga sami sebi u nekim situacijama. Ali kada pogledamo unazad, možda smo samo za Euro 2008. godine imali tako uspješne kvalifikacije. Suvereno ih i elegantno prošli, imali 17 bodova. Iako smo imali puno problema o kojima nisam govorio, niti ih potencirao, nisam ih isticao u prvi plan - puno ozlijeđenih igrača, puno njih izvan forme, puno igrača koji su imali problema u svojim klubovima. Ali ja sam sve to, u suradnji sa svojim stožerom, uspio riješiti i mislim da moramo biti jako zadovoljni ovim kvalifikacijama', rekao je Zlatko Dalić.

Protiv Slovaka igrali smo i ključnu, posljednju utakmicu kvalifikacija. Za potvrdu prvog mjesta u skupini trebala nam je pobjeda na Rujevici. Slovačka je povela 1:0, no svjetski doprvaci su proradili u nastavku okrenuvši rezultat s tri gola za potvrdu prvog mjesta i plasman na EP. Dodajmo kako je hrvatska nogometna reprezentacija završila 2019. godinu kao šesta na ljestvici Međunarodne nogometne federacije. Izabranici Zlatka Dalića tako završavaju godinu iza prvoplasirane Belgije, svjetskog prvaka Francuske te Brazila, Engleske i Urugvaja, a ispred europskog prvaka Portugala te Španjolske, Argentine i Kolumbije. Dinamova godina za pamćenje Premda navijači Dinama još uvijek žale za izgubljenim europskim proljećem u Ligi prvaka, iza 'modrih' je godina za pamćenje. Bila je to godina u kojoj su Nenad Bjelica i njegovi odabranici pomaknuli neke granice. U proteklih 12 mjeseci Dinamo je osvojio prvenstvo i Superkup, nakon skoro pola stoljeća dočekao jednu europsku utakmicu u proljeće te bio na korak do plasmana u osminu finala Lige prvaka. Nekoliko igrača Dinama probilo se do hrvatske reprezentacije, pri čemu su Bruno Petković i Dominik Livaković čvrsto ugrabili pozicije u Dalićevoj momčadi, a Mislav Oršić i Dino Perić nalaze se na širem popisu, dok je Dani Olmo osvojio Europu u dresu španjolske U-21 vrste i postao član A vrste Furije. Dinamo je u protekloj godini odigrao čak 58 utakmica, a upisao je samo devet poraza - pet u Europi i četiri u domaćim natjecanjima. Manchester City uspio je dvaput svladati 'modre', a svi ostali samo jednom - Viktoria Plzen, Benfica, Atalanta, Hajduk, Rijeka, Osijek i Varaždin. Odigrao je Dinamo ove godine nekoliko 'povijesnih' utakmica. Posebno pamtimo pobjedu protiv Viktorije Plzen 3:0 u uzvratnom susretu 16-ine finala Europske lige. U prvom susretu izgubio je 1:2, no u uzvratu je pomeo Čehe izborivši plasman u osminu finala Europske lige. Nakon što je 49 minuta čekao 'europsko proljeće' Dinamo je ove godine otišao i korak dalje. Lako se moglo dogoditi da europska priča ne stane u osmini finala, ali Benfica je za nijansu bila bolja. Ipak, ostat će upisano to kako je hrvatski prvak u prvom susretu slavio protiv portugalskog velikana 1:0, a u uzvratu je pao tek nakon produžetaka. Na startu ove sezone 'plavi uragan' slomio je i Atalantu u Ligi prvaka s čak 4:0. 'Modri' su u skupini osvojili velikih pet bodova, što im do sada još nije uspjelo, i samo je 'ludih' pet minuta nadoknade protiv Šahtara razlog za to što Dinamo i drugu sezonu u nizu ne igra 'europsko proljeće'. Naime do nadoknade je vodio 3:1, no Ukrajinci su uspjeli izjednačiti na 3:3. Na koncu se to pokazalo presudnim za rasplet u skupini.

'Razočarani smo zbog toga što nismo ponovno prezimili u Europi. Mislim da smo to zaslužili svojim igrama u grupnoj fazi Lige prvaka. Ali s druge strane možemo biti ponosni na sve ono što smo postigli, to kako smo igrali, kako su nas navijači bodrili, kakvu smo atmosferu stvorili u gradu. Dobivamo puno poruka podrške od ljudi koji su stvarno uživali u ovim našim igrama. Ljudi cijene to da igrači na terenu daju sve od sebe i u porazima ih onda slave, a tako je bilo i u ovoj utakmici protiv Manchester Cityja. Jednostavno, protivnik je bio bolji, moramo mu čestitati na tome. A ni u drugoj utakmici rezultat nam nije odgovarao te moramo to prihvatiti i ići dalje. Jer porazi i služe tome da bi vas ojačali, da biste iz njih izvlačili određene zaključke. Tako da ako tako gledate na to, onda su porazi i dobrodošli', u velikom intervjuu za tportal nakon nesretnog poraza od Manchester Cityja rekao je Dinamov trener Nenad Bjelica. >> Bjelica o neuspjehu Dinama u Ligi prvaka, sebi kao izborniku te odnosu s igračima: Ja sam im i trener i prijatelj. U nekim situacijama i otac Dinamo ove godine pamti i povijesnu peticu na Rujevici. Naime u dvoboju 15. kola Prve HNL razbio je Rijeku 5:0 ostvarivši najuvjerljiviju pobjedu u povijesti međusobnih susreta. Dodajmo kako su 'modri' zaključili ovu godinu s velikih 12 bodova više od Hajduka i 13 bodova više od Rijeke, pa možemo očekivati 21. naslov hrvatskog prvaka u vitrinama kluba iz Maksimirske 128.

Osim toga, upravo Dinamov napadač Bruno Petković proglašen je najboljim igračem 2019. godine u Hrvatski Telekom Prvoj ligi po izboru kapetana. Odličnu godinu Dinama upotpunili su i 'modri' klinci izborivši plasman u play-off juniorske Lige prvaka, u kojem će u veljači igrati protiv kijevskog imenjaka. Mlada momčad Dinama, koju vodi Igor Jovićević, osvojila je drugo mjesto u skupini C Lige prvaka iza Atalante te ispred Manchester Cityja i Šahtara. Utakmica play-offa na rasporedu je 12. veljače u Kijevu, a igra se samo jedna utakmica. Od ostalih hrvatskih klubova u europskim utakmicama najbolje je izgledala Rijeka Hrvatski nogomet u europskoj 2019. predstavljali su Hajduk, Osijek i Rijeka. I baš su tim redom i izlazili na europsku pozornicu, ali nažalost i - ispadali. Hajduk je morao krenuti od prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu, a nakon što je doznao da će mu suparnik biti malteški Gzira United, nitko nije očekivao da će ovaj klub biti prevelik zalogaj za momčad Siniše Oreščanina. Hajduk je s Malte donio i pobjedu 2:0, pa se na Poljudu očekivao lagan posao. Bile je dodatno uspavao pogodak Jradija u sedmoj minuti. Ali onda je uslijedio potpun preokret jer su gosti u drugom poluvremenu zabili tri gola, s time da je treći postignut u sedmoj minuti sudačke nadoknade. Bio je to šok za gotovo 20.000 Hajdukovih navijača na Poljudu. Ubrzo nakon Oreščanina na klupu je sjeo Damir Burić, ali ni on nije dočekao kraj godine. Evidentna su lutanja u klubu s Poljuda, ali sada je predsjednik Brbić vratio veliko nogometno ime Marija Stanića. S njim su na Poljud stigli Igor Tudor te Stipe Pletikosa, a nadaju se navijači Bilih da će se vratiti i rezultati.

Osijek s Dinom Skenderom na čelu drugi je izašao na međunarodnu pozornicu, a suparnik mu je bio CSKA iz Sofije. Nominalno je bugarski klub bio favorit, ali na terenu je Osijek pružio vrlo dobar otpor. U Sofiji je završilo pobjedom domaćina 1:0, a upravo tim rezultatom okončan je i uzvrat u Osijeku. A onda se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke. U tom su raspucavanju više mirnoće imali gosti; udarci Bočkaja i Škorića nisu završili tamo gdje su trebali, pa je tako bugarski klub otišao u treće pretkolo. A u trećem pretkolu pojavio se još jedan hrvatski predstavnik - Rijeka, s Igorom Bišćanom, koja je nekoliko mjeseci ranije iznenadila Dinamo i u Puli stigla do pehara pobjednika kupa. Momčad s Rujevice u toj je fazi natjecanja igrala protiv škotskog Aberdeena. I u prvoj je utakmici pred svojim navijačima stvorila solidnu prednost 2:0. Upozoravao je Bišćan na otočni mentalitet, odnosno snagu i upornost Škota, ali već na startu uzvratnog dvoboja, golom Lončara, Rijeka je praktički potvrdila svoj plasman u play-off. Na kraju je i uzvrat završio pobjedom Rijeke 2:0.