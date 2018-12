Čudotvorac se vratio u Premiership, ali nova bajka nije na vidiku

Claudio Ranieri možda je s Leicester Cityjem osvojio titulu prvaka Engleske, no nikako da probudi Fulham otkad ga je preuzeo...

Talijanski stručnjak u Engleskoj je na glasu kao pravi čudotvorac, s obzirom na titulu s 'lisicama' koja je možda i najveće iznenađenje u nogometnoj povijesti.

No, otkad mu je Leicester uručio nezahvalni otkaz Ranieri sličan uspjeh nije uspio nigdje ponoviti. Francuski Nantes uspio je dovesti tek do sredine ljestvice, a ove jeseni preuzeo je posrnuli Fulham i tako se vratio u Premiership, no zasad nova bajka nije na vidiku.

Naime, Fulham je pod Ranierijem ostvario tek jednu pobjedu i trenutno je u seriji od šest utakmica bez trijumfa.

Na 'Boxing Day' dogodio se još jedan neuspjeh kod kuće, protiv Wolverhamptona. Odigrao je londonski klub tek 1:1 i utakmici u kojoj je vodio u završnici golom Sessegnona, ali Saiss u 85. minuti spasio je 'vukove' od poraza.

Fulham je zajedno s Huddersfieldom na samom dnu Premiershipa, a tijekom zimskog prijelaznog roka trebat će mu pojačanja, posebno u obrani koja je daleko najgora u ligi...