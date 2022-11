Cristiano Ronaldo slavio je gol kao da mu je prvi i najvažniji, ali uzalud. Jeličić ga je uputio u Fatimu na ispovijed

Portugal je upisao pobjedu 2:0 protiv Urugvaja te osigurao plasman u osminu finala. Oba gola za Portugalce zabio je Bruno Fernandes, iako je nakon Ronaldovog slavlja izgledalo kao da ga je zabio baš on

Za to najveće zasluge pripadaju Bruni Fernandesu koji je bio strijelac oba pogotka.

Nakon utakmice u HTV-ovom studiju tu scenu kod prvog gola, u kojoj Ronaldo slavi kao da mu je prvi i najvažniji u karijeri, komentirao je Joško Jeličić.

'Je li Ronaldo bio ljući što je izvađen, što mu nije priznat gol, nego Bruni ili što je bio kazneni udarac, a on na klupi', upitao je Jeličić, a Anton Samovojska je odgovorio:

'Akumulacija svega, zato je bio toliko ljut. On ima neviđenu statistiku i ne vjerujem da Ronaldo ovdje kao gospodin nije priznao da je gol Fernandesov, nego se veselio'.

Jeličić se nadovezao:

'Nisam to ni očekivao, ali ta glad ga čini tim golgeterom, možda i najvećim u povijesti. Lopta uopće nije promijenila rotaciju, onaj tko je igrao nogomet to jako dobro vidi. On je možda osjetio, ali čisto sumnjam. I Ronaldo će se za ovo morati ispovjediti u Fatimi', sa smiješkom na licu rekao je bivši nogometaš Hajduka, Dinama, Seville, Pohang Steelersa i Zagreba.