Borjanova baka održala lekciju unuku: Odmah sam bila ljuta, baba ti je Hrvatica, tata je napola Srbin pa Hrvat

Kanadski reprezentativac Milan Borjan, ujedno i golman Crvene zvezde, u središtu je pozornosti posljednjih dana. Prvo je u nedjelju 'popio' četiri gola od hrvatskih reprezentativaca, a potom se osvrnuo na povike koje je dobio s tribina

'To pokazuje kakvi su ljudi primitivci, to samo govori o njima. Čuo sam uvrede, ali to govori da trebaju poraditi na sebi i svojim obiteljima. Očigledno imaju neku frustraciju kod kuće, pa je na stadionu iskaljuju na nekom drugom', komentirao je Milan Borjan nakon utakmice, nakon što mu je dio hrvatskih navijača skandirao 'Ustašo'.

On nije ostao imun već je uzvratio s tri uzdignuta prsta, a potom se požalio novinarima u podnožju stadiona.