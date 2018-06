Čilić rastužio Đokovića: Ovako je srpski tenisač komentirao dramatičan poraz!

Novak Đoković priznaje da mu je teško pao poraz od Marina Čilića u finalu Queensa, no zadovoljan je što se napokon našao u finalu nekog turnira...

No, ovaj tjedan prihvatio je pozivnicu igrati na travi i dogurao je do finala Queensa u kojem je vodio protiv Marina Čilića i imao meč loptu, ali nije uspio slomiti najboljeg hrvatskog tenisača koji je sve preokrenuo i rezultatom 5:7, 7:6(4), 6:3 stigao do impresivnog trijumfa.

Za razliku od reakcije na poraz od Cecchinata na Roland Garrosu kada je bio bijesan i neugodan, Đoković je ovaj put bio u uobičajenom korektnom raspoloženju, ali i dosta razočaran.

'Moram čestitati Marinu na velikom povratku, jer suočio se s nekoliko meč lopti i odigrao sjajne udarce. Zaslužio je pobjedu,' izjavio je Novak Đoković pa priznao:

'Ovo je težak poraz za mene, ali moram to gledati pozitivno. Nisam igrao u finalu nekog turnira gotovo godinu dana pa je ovo odlično.'

Čilić je po drugi put osvojio Queens, što mu je bio 18. naslov u karijeri i prvi ove godine.

'Svaka čast, Novaku, što je odigrao tako dobar tjedan i sjajno je što se vratio te ponovo igra odličan tenis. Želim mu sve najbolje, po pitanju zdravlja i da opet možemo uživati gledati ga kako igra vrhunski tenis,' pohvalio je svog suparnika naš 29-godišnji teniski as.

Tko zna, možda se na Wimbledonu koji uskoro počinje ponovo sretnu...