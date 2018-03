Čilić prošao u osminu finala, ozlijeđena Vekić dobro počela pa ipak ispala

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u osminu finala velikog ATP turnira u Miamiju, on je u dvoboju 3. kola nadigrao Kanađanina Vaseka Pospišila sa 7-5, 7-6 (4) za sat i 54 minute igre.

Bio je ovo treći međusobni dvoboj Čilića i Pospišila i treća pobjeda našeg igrača.

Čilić je i u svom drugom susretu u Miamiju stigao do pobjede iako je imao lošu realizaciju 'break-lopti', protiv Pospišila realizirao je samo jednu od 10 prilika za oduzimanje servisa suparniku, no i to mu je bilo dovoljno za pobjedu.