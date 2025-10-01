EUROPA POD TORNJEM

Cibona nakon drame produžetaka izborila plasman u FIBA-in Eurokup

N.M. / Hina

01.10.2025 u 21:41

Košarkaši Cibone igrat će ove sezone u FIBA-inom Eurokupu nakon dramatičnog prolaza pretkola, u uzvratu je Cibona poražena nakon produžetka kod slovačke Prievidze 94-101 (23-30, 21-33, 17-14, 18-10; 15-14), ali je time obranila prednost iz prvog ogleda.

U Zagrebu je Cibona stekla prednost od osam poena, slavila je 91:83, a u uzvratu je većim dijelom gubila s dvoznamenkastim minusom. Nekako je Cibona do kraja došla na -8 i izborila produžetak u kojem je za poen bila bolja od suparnika.

Raspucano su krenule obje momčadi u susret, a nakon samo pet minuta Cibona je već imala prednost od 18:13. Od tog trenutka krenula je dominacija domaćeg sastava koji je kraj prve četvrtine dočekao uz prednost 30:23. Slovaci su se potpuno odlijepili krajem druge dionice kada su stvorili ogromnu prednost i na odmor otišli uz 63:44.

Velikih obrambenih problema imala je Cibona u prvom poluvremenu te je u obje uvodne četvrtine primila 30 ili više poena. Hrvatski sastav u nastavku je zaigrao daleko konkretnije u obrani. Spustio je suparnika u trećoj četvrtini na samo 14 poena. Također, smanjila je Cibona i zaostatak, ali je i dalje bila u dvoznamenkastom minusu.

Žestoka i tvrda borba trajala je u posljednjoj četvrtini. Cibona je polako „grickala“ zaostatak, ali je tri minute prije kraja domaćin ponovno otišao na velikih 87:70. Cibona se nije predala već je do kraja 40 minuta napravila niz od 9-0 za 87:79 i osiguravanje produžetka. Domaćin je 1.7 sekundu prije kraja imao šut za prolaz, ali nije pogodio.

U produžetku se igralo koš za koš do trenutka kada je Šiško, 30 sekundi prije kraja, pogodio tricu za 92:99, dok je Serdarušić pogodio oba bacanja za 94:99 i prolaz zagrebačkog sastava koji nakon čak osam godina čekanja igra u nekom europskom kupu.

Kod Cibone je odličan bio Žan Šiško s 26 poena, 10 skokova i devet asistencija. Krešimir Radovčić je ubacio 14 uz tri skoka, a Justin Robertson 12 poena. Najbolji je kod domaćina bio Joe Toussaint s 21 poenom i sedam asistencija.

