Čelnicima Barcelone prekipjelo nakon novog poraza; Valverde postaje bivši, a zna se i ime novog trenera Rakitića i društva

Ernesto Valverde će najkasnije na ljeto dobiti otkaz u Barceloni, a na njegovo mjesto navodno dolazi Ronald Koeman koji je trenutno na klupi Nizozemske

Barcelona je doživjela težak poraz u polufinalu španjolskog Superkupa. Atletico Madrid ih je pobijedio s 2:3 na Camp Nou, a ni u prvenstvu im ne svatu ruže s obzirom na to da imaju jednak broj bodova kao i najveći rival Real Madrid. Sve ovo dovelo je do sve češćih priča o smjeni trenera, a dio medija u Španjolskoj tvrdi kako je upravo polufinale Superkupa presudilo Ernestu Valverdeu.

Dio medija piše kako Valverde ima potporu klupske uprave i kako se ništa neće promijeniti do ljeta, no ima i dosta onih koji tvrde kako će u ponedjeljak pokupiti svoje stvari iz klupskih prostorija i postati bivši. Bilo da ostaje do ljeta ili do ponedjeljka, većina je španjolskih novinara složna oko imena čovjeka koji će iduće sezone voditi Barcu.