Čelnici Uefe u utorak odlučuju o nastavku sezone; Euro 2020. još nije odgođen, ali...

Europski nogometni savez (UEFA) najavio je kako će se sljedećeg utorka održati velika video konferencija s rukovodstvima svih 55 zemalja članica te predstavnicima ECA-e, FIFPro-a i europskih liga kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima koje će europski nogomet poduzeti u kontekstu pandemije novog koronavirusa, a na temu domaćih i europskih klupskih natjecanja, kao i EURA 2020.

Usto je krovna europska nogometna organizacija u utorak donijela odluku kako do daljnjega odgađa sve predstojeće turnire elitnih kola kvalifikacija za europska prvenstva u uzrastima do 17 i do 19 godina, a koji su se trebali održavati tijekom idućih mjesec dana.

Odluka je donesena preventivno kako bi se izbjegla situacija da igrači i igračice - među kojima je puno maloljetnika - budu izolirani u karantene bez svojih obitelji, ovisno o odlukama lokalnih vlasti.

Ova odluka utječe i na četiri hrvatske reprezentacije koje su izborile nastup u elitnim kolima, pa tako hrvatske U-17 i U-19 muške i ženske selekcije čekaju novi termin za nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a koji će UEFA odrediti naknadno.

No, posebna tema biti će Europsko nogometno prvenstvo, koje bi se trebalo održati od 12. lipnja do 12. srpnja 2020. u dvanaest gradova, ali kako stvari stoje vjerojatno će se odgoditi. U našoj anketi možete dati svoj glas na temu Eura 2020. na koji je plasman izborila i Hrvatska.