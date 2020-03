Čelnici Talijanskog nogometnog saveza donijeli odluku; traže od Uefe odgodu Eura 2020, ali...

Talijanski nogometni savez predložit će Uefi da odgodi Europsko prvenstvo zbog pandemije koronavirusa, izjavio je u nedjelju predsjednik Saveza Gabriele Gravina.

'Predložit ćemo Uefi da se odgodi Europsko prvenstvo', rekao je Gravina.

Euro bi se trebao održati od 12. lipnja do 12. srpnja u 12 evropskih gradova, a predsjednik Talijanskog saveza Gabriele Gravina izjavio je kako se nada da će sezona u Seriji A, koja je trenutno prekinuta, završiti do 30. lipnja, a moguće je da bude produžena i do kraja srpnja.

UEFA će u utorak održati video-konferenciju s rukovodstvima svih 55 zemalja članica te predstavnicima ECA-e, FIFPro-a i europskih liga kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima koje će europski nogomet poduzeti u kontekstu pandemije koronavirusa, a na temu domaćih i europskih klupskih natjecanja, kao i EURA 2020.