Predsjednik košarkaške Eurolige Jordi Bertomeu na video konferenciji održanoj u četvrtak izjavio je kako je jedna od mogućnosti za završetak ovosezonskog natjecanja odigravanje svih preostalih utakmica u jednom gradu uz čelične sanitetske mjere i bez gledatelja.

Također, umjesto doigravanja uveo bi se završni turnir s osam umjesto četiri momčadi.

No, to je za sada samo hipotetsko rješenje, ali ova sezona se zasigurno neće otkazivati sve do kraja svibnja, dok je rok za njen završetak srpanj.

'Svi igrači će prije nastavka natjecanja morati biti dva tjedna u karanteni, a onda odraditi dva tjedna treninga. Oni igrači koji su napustili Europu nisu naša odgovornost jer smo svim klubovima savjetovali da ih ne puštaju i ako se neće moći vratiti na početak natjecanja klubovi će morati igrati bez njih', dodao je Bertomeu.

Dakle, ljubitelji košarke barem su dobili nekakvu informaciju, ali u ovom trenutku nitko sa sigurnošću ne zna hoće li se sezona završiti.