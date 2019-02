Cedevita nastavila dominaciju u Kupu; Cibona nije imala snage prekinuti strašnu seriju

Košarkaši Cedevite šesti su put zaredom, a sedmi put u klupskoj povijesti osvojili naslov pobjednika Kupa 'Krešimir Ćosić', oni su u finalu završnog turnira u Splitu svladali Cibonu sa 89-74 (28-17, 15-23, 21-15, 25-19)

Cedevita je bolje otvorila utakmicu i tijekom prvih 10 minuta odličnim šutom s distance ostvarila dvoznamenkastu prednost. No, Cibona je uzvratila serijom 12-0 na početku drugog dijela kojom je čak i preuzela vodstvo te bila u rezultatskoj ravnoteži sve do odlaska na odmor. Tri minute prije kraja prvog poluvremena bilo je 40-39 za Cibonu, no Cedevita je postigla posljednja četiri poena prvog dijela za prednost 43-40.