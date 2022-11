Carlos Alcaraz zabrinuo sve navijače; zbog ozljede propušta završni Masters i Davis Cup protiv Hrvatske?

U petak je prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz (19) morao predati četvrtfinalni susret ATP Masters 1000 turnira u Parizu Dancu Holgeru Runeu zbog ozljede trbušnog zida...

Ova ozljeda Carlosa Alcaraza (19) zabrinula je sve njegove navijače, a sam tenisač nije bio optimističan što se tiče njegovih nastupa na samom kraju sezone. Do kraja sezone trebao je odraditi još dva važna nastupa - ATP finale u Torinu od 13. do 20. studenoga te završnica Davis Cupa u Malagi od 22. do 27. studenoga gdje će Španjolska u četvrtfinalu biti suparnik Hrvatskoj.