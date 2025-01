Cannavaro: Koju ste vi utakmicu gledali? Dođite kod mene u ured pa ću vam pokazati kako smo igrali

Hoxha je igrao desno, kako to?

Kako to mislite, ne znam koju ste utakmicu gledali... Niste vidjeli presing? Pogledajte statistiku, pa ćete vidjeti. Sve je u redu, nogomet je takva igra da svatko može vidjeti nešto drukčije. Ako dođete kod mene u ured, mogu vam pokazati koliko puta smo vratili posjed. Poštujem vaše pitanje, ali ne slažem se s vama. Nije bilo lako, vidio sam jako puno dobrih stvari. Pokušat ćemo vas sljedeći put razveseliti.

Rekli ste da ćete zahtijevati visoki presing i intenzitet, to nismo vidjeli večeras?

Kanga?

Nije puno igrao, ali vidio sam dobrih stvari od njega, osobito bez lopte. Zadovoljni smo s onime što je pokazao.

Je li Dinamo bolji nego u prvom dijelu sezone?

To mi vi morate reći jer imate više iskustva u ovoj ligi od mene. No, vidio sam danas dobrih stvari. Želio sam da igramo više s loptom da budemo opasni, a primili smo gol i zbog toga nisam sretan. Moramo smanjiti te greške kojima predajemo loptu protivniku u opasnim situacijama.

Dolaze li još neki novi igrači do kraja prijelaznog roka?

Hmmmm, vidjet ćemo. Stalno pričam s upravom, netko može otići, a netko može i doći. Ako nađemo nekog igrača koji nas može pojačati, razmislit ćemo o tome. Imam dobru momčad i na meni je da ove igrače dovedem u što bolje stanje i fizički i taktički. To je moj posao i volim ga jer mogu s igračima dijeliti svoje iskustvo i svoje ideje. Vidjet ćemo.

Milan?

Naravno, kad igrate protiv takvi momčadi, to nije lako. Imaju veliku povijesti u Ligi prvaka, imaju vrhunske igrače i trenera, koji mi je veliki prijatelj. Dat ćemo sve od sebe za naše navijače. Probat ćemo doći do pobjede.

Kako se osjećate u Hrvatskoj, ima li sličnosti s nogometom u Italiji?

Da, sviđaju mi se navijači. Svi u gradu pričaju o Dinamu i to me čini ponosnim i tjera me da radim još više, jer znam da tim ljudima moram nešto vratiti.