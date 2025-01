Camille Rast preuzela vodstvo, Zrinka Ljutić pala na treće mjesto

Camille Rast je do druge pobjede u sezoni i druge u karijeri došla odličnom drugom vožnjom u kojoj je u teškim uvjetima na stazi postigla drugo vrijeme i s osmog mjesta u prvoj vožnji skočila na najviše mjesto pobjedničkog postolja.

Za dvostruko švicarsko slavlje pobrinula se Wendy Holdener, koja je nakon prve vožnje bila na drugom mjestu i imala 75 stotinki prednosti pred Rast, ali je za sunarodnjakinjom na kraju zaostala za 16 stotinki. Na postolje se popela i Šveđanka Sara Hector s 38 stotinki zaostatka za pobjednicom.

Najveća gubitnica večeri je postala domaća reprezentativka Katharina Liensberger, uvjerljivo vodeća nakon prve vožnje. Startala je kao posljednja u drugoj vožnji, sa 1.50 sekundi prednosti pred Camille Rast, ali je nakon veće pogreške do prvog prolaznog vremena izgubila gotovo cijelu sekundu. Do cilja je nastavila gubiti prednost, da bi na kraju završila na četvrtom mjestu s 51 stotinkom zaostatka za Rast koja je tako došla do druge ovosezonske pobjede, nakon trijumfa na slalomu u američkom Killingtonu.

Nažalost, velika pogreška u prvoj vožnji odnijela je Zrinki Ljutić priliku da se domogne kojeg boda, jer je sa zaostatkom od 3.70 sekundi za vodećom Liensberger završila na 34. mjestu. Bio je to njen četvrti nastup u Flachauu i četvrti put je ostala bez ijednog boda.

Zahvaljujući dvostrukom švicarskom slavlju, Zrinka je u redoslijedu slalomašica pala na treće mjesto s 309 bodova. Vodeća je nakon šest slaloma Rast s 405 bodova, a na drugo mjesto je skočila Holdener s 345.

Rast je vodeća i u ukupnom redoslijedu s 533 boda. Druga je Sara Hector s 507, a treća je Talijanka Federica Brignone s 479. Zrinka Ljutić je pala na četvrto mjesto s 456 bodova.

U subotu i nedjelju će se skijašice za bodove ponovno boriti u brzim disciplinama, jer će talijanska Cortina d'Ampezzo ugostiti spust i superveleslalom.

Nova utrka u tehničkim disciplinama i nastup Zrinke Ljutić, na rasporedu je za tjedan dana, kad će u talijanskom Kronplatzu biti održan veleslalom.

SK Flachau, slalom (ž)



1. Camille Rast (Švi) 1:55.03 minuta



2. Wendy Holdener (Švi) +0.16



3. Sara Hector (Šve) +0.38



4. Katharina Liensberger (Aut) +0.51



5. Melanie Meillard (Švi) +0.57



6. Paula Moltzan (SAD) +0.73



7. Anna Swenn Larsson (Šve) +0.81



8. Emma Aicher (Njem) +1.02



9. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1.10



10. Lena Duerr (Njem) +1.26



11. Laurence St-Germain (Kan) +1.33



12. Cornelia Oehlund (Šve) +1.36



13. Lara Colturi (Alb) +1.70



14. Clarisse Breche (Fra) +1.95



15. Katharina Huber (Aut) +2.00 ...



SK - slalom (6/10)



1. Camille Rast (Švi) 405



2. Wendy Holdener (Švi) 345



3. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 309



4. Katharina Liensberger (Aut) 284



5. Lena Duerr (Njem) 261 ...



SK - ukupno (15/35)