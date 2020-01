Bruno Petković novi je Dinamov kapitalac; vrijednost mu je opet opasno porasla, a na pitanje o odlasku dao je znakovit odgovor

Napadač Dinama Bruno Petković zauvijek će upamtiti 2019. godinu u kojoj je postao standardni hrvatski reprezentativac i jedan od ključnih igrača u kvalifikacijama za Euro 2020, a uz to je dobio i vrijednu individualnu nagradu za najboljeg igrača HT Prve lige u izboru 'Kapetani biraju'. Bolje nije moglo…

Prije povratka iz Italije u zagrebački Dinamo, u koji je prvi puta stigao kao klinac od 13 godina iz rodnog Metkovića, malo tko od ljubitelja nogometa znao je tko je Bruno Petković i koliko zapravo dobar može biti. No, ubrzo se pokazalo kako je to bio pun pogodak čelnika Dinama jer za manje od milijun eura Petković je vraćen u Maksimir, a danas mu je vrijednost prema Transfermaktu već 13, 5 milijuna eura. U svega pola godine vrijednost mu je poprilično porasla (do prosinca mu je vrijednost bila osam milijuna eura) pa je tako od anonimusa stigao do statusa igrača kojeg prate najbolji europski klubovi. I što je važno naglasiti, ima istog menadžera (Ivan Cvjetković) kao i Mario Mandžukić što ipak ima neku težinu…

Uz 21-godišnjeg Španjolca Danija Olma, koji je jako blizu povratku u svoju Barcelonu za odštetu od 40-ak milijuna eura, svakako je Petković najveći kapitalac na kojem će klub jako dobro zaradoiti. No, kao što je rekao i ranije nikuda mu se ne žuri i kaže da se sjajno osjeća u Dinamu, a to je ponovio u i novogodišnjem intervju za Dnevnik Nove TV u kojoj se prvo osvrnuo na 2019. godinu koju će zauvijek upamtiti. U Ligi prvaka zabio je pet golova čime je skrenuo pozornost na sebe, a u kvalifikacijama za Euro 2020. u dresu Hrvatske zabio je četiri gola uključujući onaj za vodstvo u odlučujućoj utakmici protiv Slovačke na riječkoj Rujevici.

'Sigurno velika prekretnica u mojoj karijeri. Dosad nisam postigao ni blizu toga koliko sam u protekloj godini. Stvarno sam zadovoljan učinjenim, ali ostaje nekako žal što smo ispali iz Europe poslije tako dobro odrađene grupne faze. No generalno mogu biti zadovoljan', kazao je 25-godišnji Petković za Novu TV koji je posebno izdvojio dva gola koja su mu najdraža u 2019. godini:

'Bilo je puno emotivnih trenutaka. Prvi pogodak u Ligi prvaka, nešto što me ispunilo, pa onda pogodak Slovačkoj u kvalifikacijama. Toliko toga pozitivnog i puno sam izrastao kao igrač.'

