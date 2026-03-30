Brazilska zvijezda najavila Hrvatsku i uputila lijepe riječi Vatrenima

Napadač Manchester Uniteda Matheus Cunha naglasio je kako ovu prijateljsku utakmicu vidi isključivo kao priliku za pobjedu i pripremu uoči nadolazećeg Mundijala. Stoga je posebno istaknuo tu poruku:

'Ne može se ovo gledati kao osveta. Mi to vidimo kao priliku i želimo izaći iz utakmice kao pobjednici. Jer ne postoji druga misao u ovom dresu osim pobjede na utakmici', rekao je Cunha na konferenciji za medije u Orlandu.

Podsjetimo, Hrvatska je prije četiri godine izbacila Brazil u četvrtfinalu SP-a nakon izvođenja jedanaesteraca (1:1, penali), a novi ogled na rasporedu je u noći s utorka na srijedu u 2 sata po hrvatskom vremenu. Cunha nije skrivao poštovanje prema Hrvatskoj, ali i Francuskoj, koja je nedavno pobijedila Brazil 2:1 u prijateljskoj utakmici.

'Hrvatska i Francuska su reprezentacije koje su na najvišoj razini svjetskog nogometa. Normalno, nemamo toliko iskustva u ovakvim utakmicama jer igramo unutar južnoameričkog nogometa pa je divno imati ovu priliku'

Unatoč porazu od Francuske, uvjeren je kako samopouzdanje u momčadi nije narušeno: 'Ništa se nije promijenilo. Vi novinari i mi igrači imamo istu ideju što učiniti. Želimo biti prvaci svijeta, kao naši idoli. Bez obzira na poraz, koji nas je razočarao, mirni smo jer znamo svoj put. Ništa se nije promijenilo. Dobro je znati da imamo veliki prostor za napredak'

Govorio je i o igri Hrvatske, posebno istaknuvši vezni red kao ključnu snagu: 'Francuska nam se suprotstavila stilom sličnim našem, s četiri igrača u napadu, a Hrvatska ima malo drugačiji stil igre, s nešto kompaktnijim veznim redom. Bit ćemo spremni za borbu na toj sredini terena bez da gubimo svoj identitet. Igrat ćemo, dakle, ofenzivno s puno napadača, ali strukturiranije'

Poseban motiv Brazilcima je i činjenica da je ovo posljednja provjera prije objave popisa za Svjetsko prvenstvo: 'Ovo je utakmica koja nas motivira s različitih aspekata. Utakmica s Hrvatskom je jedinstvena prilika za igranje takve utakmice, približava se Svjetsko prvenstvo, igrači se žele izboriti za mjesto na prvenstvu, dokazati se u dresu Brazila na svjetskoj razini…Dakle, to je jedna mješavina razloga koja nas motivira', zaključio je Cunha.

Svestrani napadač je ove sezone za United zabio sedam golova i podijelio dvije asistencija, a lani je za Wolvese imao 17 golova i šest asistencija.