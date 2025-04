'Bravo, Nikola!' Tako je oduševljeni Bilić reagirao na Karabatićev odgovor o budućnosti rukometa

Ima tri olimpijska zlata i jedno srebro, po četiri puta je bio svjetski i europski prvak, a vitrinama ima i tri Lige prvaka s tri različita kluba (Montpellier, Kiel i Barcelona). Premda je sve stvar osobnih preferenci, Nikola Karabatić će za većinu fanova ostati najveći u povijesti.



Pri kraju više nego zanimljivog razgovora, Bilić je upitao Nikolu kako komentira da je rukomet vezan za manje sredine, a da su klubovi put Barcelone, HSV-a, Zagreba ili PSG-a iznimke. Metković, Šabac, Flensburg, Magdeburg, Veszprem... Bilić je pitao Karabatića je li zadovoljan tretmanom rukometa. Dobio je odgovor koji ga je oduševio.

'Kad sam bio mlad dugo me smetao tretman rukometa koji je u Francuskoj jako dugo bio nikakav. To mi je bila velika motivacija da budemo najbolji kako bi podigli rukomet i natjerali ljude da ga prate i zavole.', rekao je Karabatić pa je dodao:

'Sad kad gledam... Ne znam, naravno da bih volio da rukomet bude popularniji nego što je, ali mi je također jako drago da svaki klinac koji se odluči za rukomet napravi to jer voli sport. Drago mi je se svi tim sportom bave samo zbog sporta, ne radi para ili nečeg drugog. Zato mi je drago na neki način da je rukomet na nekom manjem nivou jer oni koji se bave njime puno više mogu naučiti od samog sporta, ali i života. Od rukometa možeš korektno živjeti, nikad nećeš biti milijunaš, ali igrajući ga naučit ćeš dosta o životu. Zato je to pravi sport. Zbog toga, nakon što sam svašta prošao, mislim da ne bih volio da rukomet ima globalnu popularnost, ne bih volio da postane nešto kao što je danas NBA... Rukomet me naučio puno toga u životu i to je sport koji stvara dobre ljude', zaključio je Nikola,a Bilić je oduševljeno rekao samo jednu riječ: 'Bravo.'