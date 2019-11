Braća Sinković dali zlata vrijedne savjete mladim vojnicima

Najtrofejniji hrvatski veslači, vrhunski sportaši i ugovorni pričuvnici Hrvatske vojske Martin i Valent Sinković održali su u četvrtak predavanje kadetima na Hrvatskom vojnom učilištu 'Dr. Franjo Tuđman' u Zagrebu.

Sinkovići, koji su pripadnici Hrvatske vojske od 2011. godine, su poručili kako su poštenje, odgovornost i motiviranost zahtjevan, ali siguran put prema uspjehu.

Uz brojne kadete, predavanju braće Sinković, koji su proglašeni najboljom muškom posadom u 2019. godine od strane Međunarodnog veslačkog saveza, nazočili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general zbora Mirko Šundov sa suradnicima.

'Ono što je nama najbitnije je to da budemo još radišniji i ponizniji, unatoč svim rezultatima. Mi se trudimo ostati čvrsto na zemlji, ostati ponizni i još više raditi i vratiti što više možemo ovome društvu', kazao je Valent Sinković kadetima naglasivši kako se trud i upornost uvijek isplate.

Njegov brat Martin poručio je kadetima kako oni svojim osobnim primjerom moraju pokazati kako se može uspjeti te kako je za uspjeh potrebno puno rada, truda i strpljenja.

'U veslanju, u sportu pa sigurno i u životu, važno je davati uvijek sto posto od sebe jer te preko noći netko prestigne. Nemoguće je oslanjati se stalno na trenutne snage, svake godine probavamo biti bolji kako bismo ostali u svjetskom vrhu', ispričao je Martin.

"Ponosni smo što smo dio Hrvatske vojske s kojom dijelimo iste vrijednosti, a to je jedan pobjednički duh koji pokazuje kako se s poniznošću može doći do vrha i pobijediti, dodao je Martin.

Braća Sinković prisjetila su se i svojih početaka te priznala kako su postojali trenuci u kojima je bilo prilično teško, ali kako nikada nisu odustali od sebe.

'Kao i sportu, tako i u ratu ne možeš uvijek dobiti svaku bitku. Mučit ćeš se i izgubiti pa tako u krug, no nekad ćeš i dobiti. I u tome treba tražiti motivaciju. Nema u životu pravocrtno prema gore, sve su to usponi i padovi, no bitno je polako rasti. Nemojte se bojati poraza, iz njih izlazite jači', poruka je braće Sinković kadetima Hrvatske vojske.

U prigodnom obraćanju, ministar obrane Damir Krstičević podsjetio je kadete na važnost časnog i poštenog služenja domovini.

'Promičimo svi zajedno poštene, odgovorne i motivirane ljude. Tražimo od vas rezultate, kao i u sportu. Hrvatska vojska časna je i na ponos cijele domovine, nećemo nikome dopustiti da to dovede u pitanje', poruka je ministra Krstičevića koji se u ovoj prigodi zahvalio braći Sinković što svima mogu poslužiti kao primjer do kuda pošten i predan rad mogu dovesti.

General Šundov zahvalio braći Sinkoviću na svemu što čine, promoviraju Hrvatsku vojsku i domovinu.

'Bez upornosti nema nikakvog rezultata, motivacija i trening je nešto svojstveno i sportašima i vojnicima. Hvala vam na svemu što činite, što promovirate našu vojsku i našu domovinu', istaknuo je general Šundov.