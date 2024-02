Boston nema namjeru prepustiti vodeću poziciju, Celticsi bolji od lanjskih finalista

U Miamiju je lanjski finalist Heat ugostio trenutačno vodeći sastav lige Celticse bez svog prvog igrača Jimmyja Butlera iz "osobnih razloga", no i bez njega su domaći pružili snažan otpor. Bili su u igrui za pobjedu do same završnice, točno minutu prije kraja susreta Haywood Highsmith je imao tricu za prednost 107-106, no nije bio precizan, da bi potom Kristaps Porzingis s dva pogođena slobodna bacanja odveo goste u prednost koju su očuvali do kraja.