Borna Ćorić, trenutačno 33. igrač svijeta na ATP ljestvici, dane izolacije i smanjene aktivnosti svih građana zbog pandemije koronavirusa provodi u Hrvatskoj

Večernje sate Borna provodi uz male ekrane, uz dobar film ili seriju. Kaže kako mu je omiljeni film 'Vuk s Wall streeta' koji je pogledao nekoliko puta. Rijetke slobodne trenutke u danu provodi u razgovoru s kolegama, ali i s brojnim fanovima iz cijelog svijeta.

Na pitanje sjeća li se samim početaka karijere u zagrebu iskreno kaže:

'Nikad nisam požalio što sam odabrao put tenisača. Sretan sam svojim životom i svojim djetinjstvom koje je možda bilo drugačije od većine mojih vršnjaka, ali kao i u svemu sve ima svoje pluseve i minuse.'

Početak karijere Borne Ćorića vezan je uz njegovu obitelj.

'Počeo sam trenirati s četiri, a profesionalno sam se tenisom odlučio baviti već s 10 godina. Tata je igrao rekreativno, sestra je počela igrati također. Gledao sam njih kako igraju i jednostavno zamolio tatu da i mene upiše jer mi je bilo dosadno samo gledati. Imao sam apsolutnu i nesebičnu podršku obitelji. Da nema moje obitelji ne bih bio tu gdje sam sada. Od prvog dana se kolektivno žrtvuju za mene te stavljaju mene i moju karijeru na prvo mjesto. Zahvalan sam im na tome neizmjerno.'

Prisjetio se Borna i svom prvog teniskog uzora, a to je Goran Ivanišević. Kaže kako mu je najdraža uspomena iz prvih dana teniske karijere finale Tarbesa do 14 godina (neslužbeno svjetsko prvenstvo do 14 godina, op.a.). Prvi put je tada igrao ispred nekoliko tisuća ljudi.

Do završetka zabrane kretanja Borna Ćorić se rado sjeća brojnih putovanja posljednjih godina.

'Jedan od najdražih gradova mi je Dubai u kojem provodim puno vremena. No, nakon završetka sportske karijere sigurno ću se vratit u Hrvatsku i živjeti na relaciji Zagreb-Zadar-Split!', završio je Borna.