Borna Ćorić je pobjedio Martineza; sada ga čeka svjetski broj 1!

Borni Ćoriću je ovo druga ovogodišnja pobjeda nad 27-godišnjim španjolskim tenisačem, od kojega je u dva seta bio bolji i na dvoranskom turniru u Montpellieru, početkom veljače.

Borna je odlično ušao u meč i poveo sa 4-0. Martinez je uspio vratiti jedan 'break' zaostatka i došao do 5-4. No, kad je Ćorić servirao za prvi set ostavio je suparnika bez poena. U drugom setu Ćorić je šestom gemu spasio dvije 'break'-lopte (15-40), potom oduzeo servis Martinezu, ali je u osmom gemu izgubio prednost. Novim 'breakom' u devetom gemu, Borna je došao do servisa za pobjedu i iskoristio prvu meč-loptu.