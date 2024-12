Bjelica po prvi put govorio o skandalu uoči utakmice protiv Borussije

'Što se tiče Cordobe, on je zakasnio jednu minutu na sastanak. Što se tiče Pierre-Gabriela, nisam bio zadovoljan njegovom igrom kao što mogu biti nezadovoljan i igrom nekog hrvatskog nogometaša. To nema veze s disciplinom nego su situacije koje se događaju tijekom sezone. Jedini problem je bio s Mmaeeom koji je pokazao dozu nepoštovanja prema cijelom klubu, meni kao treneru, prema svojim suigračima. Tu smo jednoglasno donijeli odluku da mu se zahvalimo i da ne bude više dio naše momčadi. Ali to je uvijek tako, kad dovodite novog igrača, ne možete pogoditi na karakteru od njih 10. Jedan ili dva uvijek mogu biti malo problematični, ali to se meni događalo i u drugim klubovima, i kad sam ja dovodio igrače. Znate, vi dovodite igrača, vidite ga i pratite kada on igra, a kada on dođe u situaciju da je rezerva ili da ga nema tri kola u prvih 11, onda on možda potpuno drugačije reagira. I onda možda upoznajete i tu njegovu tamniju stranu. Jednostavno, nekim igračima je njihov ego takav da oni ne mogu to prihvatiti. To je onako samoeliminacija koju oni sami izvrše'.