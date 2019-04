Bivši vozač autobusa kreće na put motociklom od 40 tisuća kilometara; otkrio nam je glavni razlog ovog nevjerojatnog pothvata

Igor Kukec - Brmbi poznati je hrvatski motociklist, putopisac i bloger, koji sva svoja putovanja jednako vrednuje, u njima istinski uživa i svugdje u svijetu širi dobar glas o zemlji iz koje dolazi. U pet godina prešao je ukupno više od 190 tisuća kilometara, a u svibnju kreće na svoje najduže putovanje - 40k Tour 2019. Putovanje je to na kojemu će u 90 dana prijeći oko 40 tisuća kilometara, proći će ukupno kroz 31 državu i tri kontinenta

'Naime... moja supruga se razboljela poprilično jako i u jednom trenutku, prilikom posjete u bolnici, jednostavno je rekla rečenicu koju niti u snu ne bi očekivao. Rekla je: Igore, 'ajde kupi motor. Motor mi nikada nije bio na pameti i nikada nisam mislio da ću ga voziti. Uostalom, ja tada nisam niti znao voziti motor. Njena rečenica je bila totalno iznenađenje. Nakon što je supruga prizdravila, a liječnik joj dozvolio da se vozi na motoru, krenuli smo na naše prvo putovanje. U tom trenutku sam imao čak mjesec dana bajkerskog staža i nekoliko stotina kilometara ispod kotača. Iskreno... pojma nisam imao o vožnji. Krenuli smo na desetodnevno putovanje do juga Hrvatske i na tom prvom putovanju prevalili oko 1700 kilometara. Bilo je fantastično. To je bilo to. Zaljubili smo se u vožnju na dva kotača.'

Koje vam je putovanje, od kada vozite motocikl, ostalo u najljepšem sjećaju?

'Zaista ne mogu odabrati niti jedno koje bih stavio ispred onog drugog. Svako ima svojih čari... Sjever je lijep zbog grubog krajolika kojim prolazite. Ta Norveška i Skandinavija općenito, je predivna. Afrika pak ima svojih ljepota i divim se ljudima koji u tim ekstremnim uvjetima žive. Za naše pojmove enormne vrućine znaju biti zaista nemilosrdne. Neko će reći da to nije lijepo ali mene je oduševilo. Turska, Makedonija i ostale zemlje na toj strani svijeta predivne su zbog ljudi koji su zaista srdačni.'

Snježna mečava u svibnju, erupcija vulkana i prijetnje oružjem

Možete li se prisjetiti neke anegdote ili najluđe situacije u kojoj ste se našli na nekom od putovanja?

'Najluđih situacija jednostavno nema. Sve situacije su lude. Ali hajde da odaberemo jednu koju bi zbog početničkog neiskustva mogao nazvati ludom. Svijet koji sam tek počeo otkrivati kada sam kupio motocikl bio je drugačiji od svega što sam do tada radio. Jedna od tzv. slatkih briga bila je i odabir destinacije na koju ćemo putovati. Na internetu sam pronašao jednu bajkersku cestu u Rumunjskoj, zove se Transalpina. Cesta je to koja prelazi Karpate na visini od oko 2000 metara i učinilo mi se zaista zgodnim otići odvoziti tu pravu bajkersku meku. Sjeli smo na motor i odvalili do podnožja planine koju ćemo sutradan odvoziti. Lokalci su nam se zaista od srca nasmijali kada smo im rekli svoj naum. Bio je svibanj... 'Dođite za dva mjeseca i tada ćete Transalpunu odvoziti sigurno bez problema. Danas ste fulali prijevozno sredstvo. Na 2000 metara nadmorske visine je trenutno više od metar snijega. :)' Eto, to je svakako jedna od luđih situacija u kojima sam se našao kao neiskusan bajker. Druga najluđa situacija u kojoj sam se našao mogla bi biti i najgora. Dva u jedan... da se malo našalim... Po povratku s Malte, eruptirao je vulkan Etna. Dogodio se i vrlo jak potres i voziti kroz grad Cataniu bilo je zaista stresno. Ljudi su (a i mi) paničarili i svi su željeli otići dalje. Nama je to uspjelo nakon sat-dva probijanja kroz grad prepun srušenih kuća i otpalih fasada, uništenih automobila i požara koji su planuli. A definitivno najgora je bila ona kada je policajac ili vojnik, nisam siguran, na ukrajinskoj granici u mene uperio pušku i prijetio da će pucati. Pogreška je bila svakako moja. Slikao sam na samom graničnom prijelazu što je totalno neprihvatljivo ponašanje u tom dijelu svijeta. Vrhunac je bio kada sam svoj fotić uperio u njega i opalio nekoliko fotki. Bilo je zaista napeto :)'

Vaš novi izazov naziva 40K TOUR 2019. O čemu se točno radi i kako je došlo do toga?

'40K... Nakon nekog vremena dogodi se da ste većinu destinacija u okruženju posjetili. Moje okruženje je Europa. Ukupno 46 do sada posjećenih zemalja (ako sam dobro brojao) poprilična je cifra... Nedavno sam se vratio sa Malte. Kolega je spomenuo državu koja mi se jednostavno provukla ispod radara i na sam Božić smo skoknuli vidjeti kako ona izgleda. No vratimo se na 40K... Jednostavno sam pogledao u kartu i zapitao se do kuda se na istok može doći. Vladivostok je bio najdalje i to je bilo to. Nekoliko ljudi za koje sam čuo ili koje poznajem bili su u Vladivostoku. Gotovo nitko se motociklom nije vratio. Većinom su u tom gradu završavali putovanje, a motocikl poslali kući na neki način. Kamionom, avionom ili slično, a oni bi također odletjeli tamo odakle su i pošli. Da ne bude zabune. Doći motociklom do Vladivostoka je momački pothvat i svatko tko je to uspio napraviti zaista se ima čime pohvaliti i biti zadovoljan sam sa samim sobom. Tih cca 14 tisuća kilometara, rutom koju sam si odredio, učinilo mi se skromnom vožnjom. Odlučio sam da još po jednom, u sklopu te rute, odem do sve tri preostale najudaljenije kopnene točke Europe: Nordkappa u Norveškoj, Cabo da Roca u Portugalu u rta Tarifa u Španjolskoj. Ideja da nakon toga ponovo posjetimo Afriku bila je logična. Šteta bi bilo ne provozati se po Atlas gorju kad smo mu već tako blizu. Cijeli taj krug trajati će oko 100 dana i biti dug oko 40 tisuća kilometara. Kada bi postojala cesta po ekvatoru, bila bi duga upravo toliko... zanimljivo zar ne?'