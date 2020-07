Bivši predsjednik Barcelone dvije godine proveo u pritvoru zbog pranja novaca, a sada zbog toga od države traži skoro 30 milijuna eura

Bivši predsjednik Barcelone Sandro Rosell traži od Španjolske odštetu od 30 milijuna eura zato što je nepravedno proveo dvije godine u pritvoru

Bivši predsjednik Barcelone Sandro Rosell odlučio je tužiti Španjolsku za skoro 30 milijuna eura koliko mu, po njegovom mišljenju, pripada jer je nepravedno proveo dvije godine u zatvoru. Rosell je na čelu katalonskog diva bio od srpnja 2010. do siječnja 2014. godine, a 2017. je uhićen s pet suradnika pod sumnjom da su prali i utajili novac.

'Da nisam bio predsjednik Barce, ne bih išao u zatvor. U to sam siguran. Mislim da se ne bi istraživao ni moj biznis, nitko me ne bi špijunirao, niti bih morao biti suočen s tako agresivnim progonom s kojim se i dalje suočavao. Bilo je 72 inspekcije porezne uprave nakon što sam izabran za predsjednika Barcelone. Prije nego što sam bio predsjednik, nisam imao financijskih inspekcija. Slučajnost?', pitao se Rosell koji sada od države traži odštetu.



Rosell želi 29 milijuna i 754.465 eura na ime odštete za to što je bio nepravedno optužen i u pritvoru proveo dvije godine zbog pranja novaca. Rosell je do ove cifre došao računajući i gubitke koje je imao u svojem biznisu dok je bio iza rešetaka. On smatra da oni iznose 28 milijuna eura.



Ostatak je odšteta za štetu nanesenu njegovoj reputaciji koja iznosi 405.000 eura, psihološku štetu koja mu je nanesena koja iznosi 200.000 eura i emocionalnu štetu koju je trpio zbog odlaska u zatvor, a to po njemu košta 320.000 eura.