Bivši hrvatski reprezentativac, Anas Sharbini, vraća se nogometu! Opet će biti ludnica na Kvarneru

Anas Sharbini, još samo ove subote 33-godišnjak, slovio je za jednog od većih talenata hrvatskog nogometa. Nakon odličnih igara u Rijeci, imao je ponude Hajduka i Dinama, no izabrao je odlazak u Split. U to je vrijeme bio i član reprezentacije, te ga je Slaven Bilić poveo na Euro u Austriji i Švicarskoj 2008. godine

Anas Sharbini (33) s ozbiljnim je nogometom prestao još tamo 2016. godine kada je pukla njegova ljubav s Rijekom, no uredno je primao plaću sve do 2018. godine kada mu je istekao ugovor. Anas je to ljeto odradio nekoliko treninga u Grobničanu, odigrao prijateljsku utakmicu i nestao s nogometne mape.

Ipak, ovih dana stigao mu je poziv s otoka Krka, iz Omišlja.

'Nazvao me predsjednik Nikola Turčić i predložio da se priključim OŠK-u u nastavku sezone! Brzo sam pristao, zašto ne?! Znam sve o klubu otkada je Ahmad počeo igrati na Omišlju', rekao je Anas, koji će zaigrati u 1. Županijskoj nogometnoj ligi, odnosno petom rangu hrvatskog nogometa.

U nastavku sezone, braća Sharbini predvodit će napad omišaljskog kluba koji dolaskom mlađega brata dobiva drugačiju nogometnu i medijsku dimenziju! Nogomet sigurno nije zaboravio igrati, a i tjelesna sprema nikad mu nije bila poseban problem.

Poduzetni predsjednik omišaljskog kluba Nikola Turčić oprezno je proteklih dana pripremao jedan od najzvučnijih transfera u hrvatskom nogometu ove zime.