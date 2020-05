Bivši hrvatski košarkaški izbornik, koji je i dva puta sjedio na klupi Cibone, Neven Spahija, u video-intervjuu za GOL.hr, govorio je o mladom talentu Roku Prkačinu, usporedbi s Realovim biserom Usmanom Garubom i posebnostima Luke Dončića. Spahija je danas pomoćni trener u NBA momčadi Memphis Grizzliesa

Nakon prvih službenih utakmica Veljka Mršića na klupi reprezentacije, u javnosti se pojavila nezahvalna priča oko situacije s najvećim hrvatskim talentom Rokom Prkačinom.

'Kad pričamo o tom prepucavanju, ne mislim da je tu bio neki sukob, to je ispalo nespretno s jedne i druge strane. Mislim da do toga jednostavno nije trebalo doći i ne vidim to kao primarni problem. Radi se o jednom sasvim drugom problemu. No, krenimo redom', započeo je Spahija, u video-intervjuu za GOL.hr..

'Kao prvo, Roka Prkačina trenutno ne trebamo dovoditi u kontekst A reprezentacije i potencijalnog igranja za A reprezentaciju s nekom velikom minutažom. On tamo treba biti. Znamo da se reprezentacija slaže od 10 igrača koji sad odmah moraju nešto dati i uvijek dva igrača koja dolaze. To je jedan princip razvoja mladog igrača. I mislim da Roko Prkačin tu definitivno mora biti, to uopće nije upitno, s obzirom na njegov talent i sve ono što je on pokazao'', dodao je bivši hrvatski izbornik.

Ono što se najviše isticalo u vezi Roka Prkačina je njegova minutaža, ali problem je puno dublji.

'On ovu godinu nije napravio iskorak koji smo svi očekivali, to je evidentno. Međutim, za to ima jako puno razloga i tu ne treba kriviti niti Cibonu niti trenera. To je jedan cijeli splet okolnosti. Treba istaknuti da se igrač danas ne razvija na način kao što se to radilo prije 20-30 godina. On je u jednom programu koji nema nikakve veze s Cibonom koja je osvajala titule i razvijala igrače. Danas je to klub koji samo ima isto ime, međutim, nije niti blizu uvjetima koje je imala ondašnja Cibona', rekao je Spahija za GOL.hr te nastavio:

'Košarka i uvjeti za razvoj košarkaša otišli su prema naprijed. To je danas na sasvim drugom nivou. Uzmite samo za primjer momka koji je u Real Madridu (Usman Garuba, op.a.) i koji je igrao s Rokom na Europskom prvenstvu. On je tada bio u sjeni Roka Prkačina, koji je odigrao na najvišem mogućem nivou, zaintrigirao sve skaute u NBA-u i njegovo ime se pojavilo na sceni.'

'Od tog momenta on trenira s kondicijski na drugom kraju grada. S druge strane, košarkaški trener mu je u Ciboni. To je jedno ogromno gubljenje energije. Kad pričamo o razvoju igrača, mnogi misle da je isključivo minutaža najbitnija za razvoj. To nije točno.'

Usman Garuba nije talentiraniji od Roka Prkačina, ali njegovi uvjeti u kojima se razvija su na drugoj razini.

'Danas je za razvoj jednog igrača najvažnije da ima sve na jednom mjestu. Garuba živi u trening centru Reala koji je najmoderniji u Europi. Dakle, njemu je sve na jednom mjestu. Njegovi uvjeti su na sasvim drugoj razini od Rokovih. On svaki dan trenira i kad igra, igra protiv puno boljih i kvalitetnijih igrača od sebe. Jer nitko vas ne može napraviti boljim, nego ljudi koji su bolji od vas. Treba li njemu trener Velić dati 10 ili 15 minuta, to nije presudno. Jako puno stvari je jednako bitno kao i sama minutaža', objasnio je hrvatski stručnjak.

Košarka u NBA-u se znatno promijenila, a samim time i način na koji se razvijaju mladi igrači.

'Treba naglasiti da su danas potrebe NBA igrača sasvim drugačije, odnosno način na koji se igra košarka u NBA-u i Europi je sasvim drugačiji. Kad NBA prepozna talent i kad je taj talent dostupan na draftu, oni ga žele dovesti odmah, jer ne žele gubiti vrijeme. Oni ga razvijaju na način kako misle da ga trebaju razvijati. I nikakvo europsko iskustvo više ne koristi NBA-u na način na koji je to koristilo kad su tamo dolazili Dražen Petrović, Toni Kukoč, Vlade Divac, Dino Rađa i drugi igrači s ovih prostora', kazao je pomoćni trener Memphis Grizzliesa pa nadodao:

'Jako puno igrača s ovih prostora otišlo je kasno u NBA i napravilo velike karijere. Međutim, najbolji europski igrači koji su tamo napravili više, ranije su otišli u NBA. Dakle, tu vam govorim o Tonyju Parkeru, Dirku Nowitzkom, Nikoli Jokiću, Giannisu Antetokounmpou. Oni su otišli jako rano i nisu imali zastoja u karijeri. Jedan od njih već je postao MVP, a Nikola Jokić je i dalje legitiman kandidat za MVP-a u budućnosti. To je velika stvar za europsku košarku. Međutim, američki treneri danas imaju drugačije mišljenje o europskim igračima, nego što su ga imali prije.'

Luka Dončić je priča za sebe. Čak je i našeg sugovornika iznenadio u jednoj stvari.

'To je jedan fenomen. On je sa svojim godinama u europskoj košarci napravio nešto što još nitko nije napravio. Naravno, teško je uspoređivati igrače iz različitih perioda. Međutim, ovo što Dončić sada radi je na neki način kombinacija Dirka Nowitzkog i Dražena Petrovića. To je nešto što je fascinantno. Imao sam priliku razgovarati s njegovim trenerom Rickom Carlisleom i rekao sam mu: 'Treneru, čestitam za odabir'. Moram biti iskren, svi smo znali da je Luka veliki talent, ali da će u prvoj sezoni biti jedna od glavnih zvijezda, to nitko nije očekivao', zaključio je Spahija u razgovoru za GOL.hr.

Cijeli video možete pogledati OVDJE.