Prozvao je Stipu Miočića; hrvatski borac jako ga dobro zna, kako će ovoga puta reagirati?

Junior Dos Santos ne odustaje od plana da teškašku UFC titulu vrati u svoje vlasništvo. Brazilac želi osvetiti posljednji poraz od Francisa Ngannoua, ali i odraditi treću borbu protiv aktualnog prvaka teške kategorije Stipe Miočića

On je vjeruje da se Cormieru posrećilo u prvom meču na UFC-u 226 kada je nokautirao 'Vatrogasca' i smatra da je Miočić u revanšu dokazao kako je bolji borac.

Čovječe, on je...

'Mislim da trilogija između Cormiera i Miočića nema nikakvog smisla. Miočić je dokazao da je prvak. Ovo je najopasnija divizija u bilo kojem sportu. Jednom kada povežete udarac vaš protivnik će vjerojatno pasti. I upravo to se dogodilo u njihovom prvom meču. Cormier je dobro pogodio i Miočić je osjetio taj udarac. To je ista situacija kao sa mnom protiv Ngannoua. Bila je to sreća', objasnio je dos Santos u intervjuu za MMA Fighting.

'Sada je Miočić došao tamo, preživio uvodne runde, sabrao se i osigurao pobjedu. Bio je to fenomenalan nastup. I prije sam bio veliki fan Miočića, a sada ga još više obožavam. Sjajan je borac, ali i osoba. Zaslužuje biti prvak i najopasniji čovjek na svijetu u ovom trenutku. Stoga, nema smisla raditi taj revanš s DC-em', zaključio je, a prenosi Fight Site.