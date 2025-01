Bijesni Vušković se unio sucu u lice; dobio je crveni karton, a tek je onda poludio. Jedva su ga smirili

Hrvatski branič Luka Vušković odigrao je cijeli susret za Westerlo, ali je nakon završetka utakmice zaradio crveni karton zbog protesta prema sucu Lawrenceu Visseru. Uz njega, žuti karton dobio je i Matija Frigan zbog prigovora.

Vušković je nakon posljednjeg zvižduka dotrčao do suca i počeo žustro protestirati. Visser mu je prvo pokazao žuti karton, no to ga nije smirilo – nastavio je negodovati, nakon čega je sudac posegnuo za crvenim kartonom. Situacija je eskalirala do te mjere da su ga članovi stručnog stožera morali smirivati kako bi se izbjegli veći problemi.

Luka Vušković, koji će od 1. srpnja 2025. postati igrač Tottenhama nakon transfera iz Hajduka vrijednog 11 milijuna eura, ove je sezone za Westerlo odigrao 21 utakmicu, postigao šest golova i upisao jednu asistenciju.