Bayern pregazio Barcelonu u prvom poluvremenu, ali Katalonci su se vratili i izborili polufinale protiv Reala

Nakon Reala i Anadolu Efesa na Final Four Eurolige plasirali su se košarkaši Barcelone koji su s 3-2 u četvrtfinalnoj seriji bili bolji od minhenskog Bayerna.

U odlučujućoj petoj utakmici Barcelona je bila domaćin te je slavila 81:72 (18:19, 13:18, 29:15, 21:20). Bayern je odigrao odlično prvo poluvrijeme u kojem je zaustavio domaći napad te Barceloni dopustio samo 31 poen. Imali su Bavarci prednost prije odmora 37:31, no u nastavku nije dugo trebalo Barceloni da okrene rezultat.

Treću dionicu Barcelona je dobila s 29:15, a vrlo brzo u posljednjoj četvrtini domaćin je otišao i na dvoznamenkastu prednost.

Sjajnu je utakmicu za Barcelonu odigrao Argentinac Nicolas Laprovittola koji je ubacio 26 poena (5-7 za tri) uz tri asistencije. Nikola Mirotić je dodao 20 uz pet skokova. Kod Bayerna je najbolji bio Othello Hunter s 18 koševa i četiri skoka.

Barcelona se tako kao treća momčad plasirala na Final Four kojem će domaćin biti Beograd od 19. do 21. svibnja. U polufinalu će Barcelona igrati protiv madridskog Reala, dok aktualni prvak Anadolu Efes još čeka svog suparnika. To će biti pobjednik četvrtfinalne serije između Olympiakosa i Monaca.

Odlučujuća peta utakmica igra se u Pireju, u srijedu s početkom u 20.30 sati.

Euroliga, četvrtfinale (peta utakmica):

Barcelona - Bayern 81:72 (Barcelona dobila seriju s 3-2)