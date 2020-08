Bayern jedva slomio francuski PSG i stigao do šeste titule prvaka Europe u povijesti kluba; apsolutni junak utakmice bio je njemački golman Neuer

Na stadionu Luz u Lisabonu, pred praznim tribinama što se u povijesti ovog natjecanja još nije dogodilo, odigrano je finale Lige prvaka. Nakon sjajnih 90 minuta i pregršt prilika s obje strane nogometaši Bayerna nadigrali su s minimalnih 1:0 (0:0) francuski PSG golom Francuza Kingsleyja Comana u 59. minuti. Sjajna sezona u kojoj su osvojili prvenstvo i kup završena je na najbolji mogući način

U ovu utakmicu nogometaši Bayerna ušli su prepuni samopouzdanja jer su u zadnje vrijeme zaista izgledali zastrašujuće. U tri utakmice na putu do finala protiv PSG-a upisali su tri pobjede uz gol-razliku 15:3 uključujući i veličanstvenu pobjedu protiv Barcelone 8:2. No, u finalnoj utakmici su se poprilično namučili... Osim strijelca pobjedničkog gola, koji je u početnoj postavi zamijenio hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića, najviše zasluge za trijumf Bavaraca ima i kapetan Bayerna Manuel Neuer, koji je svojim obranama spriječio Parižane da prvi dođu do prednosti, a kasnije i do izjednačujućeg gola.

No, nakon finala samo se moglo konstatirati kako su nogometaši Bayerna u 11 utakmica Lige prvaka upisali 11 pobjeda. Savršen niz!

Prvo poluvrijeme završilo je bez golova iako je bilo prigoda s jedne i druge strane. Inače, prvih 15-ak minuta je pogrešnih dodavanja bilo, ali se iz toga nisu izrodile konretne prilike, a onda su se u samo tri minute dvaput Kylian Mbappe i jednom Neymar našli u Bayernovom kaznenom prostoru u prijetećim situacijama.

Sve tri akcije su prošle po lijevoj strani, a Mbappe je u razmaku od minute dvaput gađao desnom nogom suprotni kut, ali su oba njegova udarca završila u bloku, prvo Goretzke, a potom Kimmicha.

No, najbolju šansu na utakmici - kada je prvo poluvrijeme u pitanju - imao je Robert Lewandowski u 21. minutu kada je pucao iz okreta pogodio stativu. Golman PSG-a Navas već je bio svladan.

Dodajmo kako je Lewandowski zamalo zabio gol i u 31. minuti kada je glavom pucao s pet metara, ali Navas je nekako obranio.